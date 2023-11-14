Европейская страна начинает обновление вида на жительство: что нужно знать украинцам

Литва анонсировала обмен документов на жительство для беженцев из Украины. Обновление начинается в этом месяце. Нужно ли украинцам обращаться в государственные учреждения?

В конце ноября Департамент миграции Литвы начнет обмен цифровых видов на жительство украинцев. Находящиеся под временной защитой беженцы уже получили сообщение, что срок действия документов истекает. Что нужно делать украинцам в Литве, чтобы обновить удостоверения – читайте дальше.

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Украинцев известили об обновлении документов

Представители ведомства объясняют, что эти сообщения генерируются автоматически, и пока получившим их украинцам не стоит записываться на встречи в офисы обслуживания клиентов.

Цифровое разрешение на проживание, которое заработало в январе, действует до 4 марта 2024 года. Но с учетом решения ЕС о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год, Департамент миграции Литвы начнет обмен разрешений на жительство в конце ноября.

Новые документы для украинцев будут действовать до 4 марта 2025 года. Пока гражданам Украины в Литве не нужно спешить обновлять свои разрешения. О начале обмена сообщат дополнительно.

Эстония стремительно теряет украинских беженцев

С лета значительно сократилось количество украинцев, которые просили об убежище в стране. За неделю в Эстонию прибывает менее 50 украинских граждан. Ситуация ощутимо изменилась, ведь еще весной этого года через пункт пропуска в Нарве в страну въезжали до 300 украинцев ежедневно.

Эстония даже начала закрывать места временного размещения для беженцев. Информационный пункт для украинцев остался почти без посетителей. В течение недели только два человека обратились туда за помощью. И даже они не собираются оставаться в Эстонии, а планируют уехать в Норвегию.

В настоящее время в Эстонии проживают 36 тысяч украинцев со статусом временной защиты. Страна продлила их пребывание до 2025 года.