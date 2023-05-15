Ближе других: как изменилось отношение жителей Литвы к украинцам
Источник:LRT
В Литве провели опрос об отношении граждан к украинским беженцам за последний год. Исследование показало: литовское общество готово и дальше поддерживать украинцев в противостоянии с "общим врагом" - Россией.
Уже больше года Литва продолжает принимать украинских граждан. Изменилось ли отношение литовцев к беженцам, и с какими проблемами чаще всего сталкиваются украинцы в Литве – читайте дальше.
Интересно: Сколько украинцев хотят остаться жить в Польше: опрос
Исследование провели по заказу Департамента по делам национальных меньшинств страны. Опрос показал, что литовское общество в целом поддерживает оказание максимальной помощи украинцам. Более 40% жителей Литвы полностью согласны, что страна должна принять больше беженцев из Украины и помочь им. А почти 44% опрошенных литовцев отметили, что украинцы им ближе, чем беженцы из других стран.
Это говорит о понимании общего врага. Мы осознаем, если Украина не добьется успеха, то война может постучаться в дверь нашего региона. Так что есть огромная поддержка и древние исторические связи,
– объяснила результаты опроса глава Департамента по делам нацменьшинств Литвы Вида Монтвидайте.
Украинцы также чувствуют доброжелательность литовского общества. 87,6% опрошенных беженцев отметили, что никогда не сталкивались с дискриминацией или оскорблениями из-за национальности или украинского языка.
Проблемы украинцев в Литве
Опрошенные украинцы также назвали главные проблемы, беспокоящие их в Литве. В частности:
- жилье (28,2%),
- языковой барьер (20,3%),
- трудоустройство (14,4%).
Всего опросили 1003 взрослых жителей Литвы и 202 беженцев из Украины. Исследование проводилось с февраля по апрель 2023 года.