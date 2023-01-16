До 2 000 долларов ежемесячно: как украинским беженцам получить выплаты в Канаде

Украинцы, спасающиеся от войны в провинции Британская Колумбия в Канаде, могут получить дополнительную финансовую помощь. В настоящее время денежная поддержка на сумму в размере до 2 тысяч долларов рассчитана на 12 месяцев.

Такая денежная поддержка призвана помочь украинцам, оказавшимся в сложной ситуации. Узнайте подробнее, как получить средства.

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Как получить помощь украинцам в Канаде

Программа действует для украинцев, оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации. Чтобы получить помощь, нужно:

прибыть в Канаду по программе CUAET (разрешение на экстренный переезд из Украины в Канаду);

отвечать всем требованиям к участию в программе Британской Колумбии, направленной на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;

подать заявку и получить переходную финансовую помощь от CUTAI (Канадско-Украинской инициативы по оказанию помощи в переходный период).

Существует три способа, как подать заявку: онлайн через портал My Self Serve; в офисе организации и по телефону – 1-866-866-0800.

Украинцев попросят предоставить в заявке следующую информацию:

адрес электронной почты;

номер социального страхования (SIN);

данные базовой учетной записи BCeID;

удостоверение личности (ID);

информацию о доходах или активах.

Сколько денег могут получить украинцы в Канаде

Отмечается, что помощь будет выплачиваться ежемесячно в течение 12 месяцев. Раньше срок выплат был всего полгода.

Сумма выплаты зависит от количества членов семьи и наличия лиц с инвалидностью. Беженцы из Украины могут рассчитывать на сумму:

до 935 долларов для одного человека;

до 1 770 долларов для семьи из четырех человек;

до 1 358 долларов для человека с инвалидностью;

до 2 193 долларов для семьи, в составе которой лицо с инвалидностью.

Беженцы из Украины смогут получить постоянный статус в Канаде

Беженцы из Украины, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, заработавшей из-за полномасштабной российско-украинской войны, смогут при желании получить постоянный статус.

В 2022 году в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все из них были беженцами. Вместе с тем с середины марта прошлого года федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от граждан Украины.