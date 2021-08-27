Об этом в фейсбуке сообщило Посольство Украины в Индии. Видеоработу также разместили на ютубе – и там музыкальный клип посмотрели уже больше 23 тысяч зрителей.

Интересно Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове

Подробнее о видео от украинцев Шри-Ланки

Чувственную украинскую композицию выполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath).

Авторы проекту отмечают, что он не является коммерческим и полностью реализован на энтузиазме и волонтерстве. Между тем, отмечается, что инициативу поддержали Посольство Украины в Республике Индия (по совместительству – Шри-Ланке) и правительства Шри-Ланки.

По словам автора проекту, а также активиста украинской общины в Шри-Ланке Владимира Притулы, на съемочной площадке находились 12 человек, из которых половина – украинцы, а вторая половина – ланкийцы.

Наша коллаборация дает возможность сблизить культурную составляющую отношений двух стран и чувствовать, как бьется их сердце. Наши страны находятся далеко друг от друга, но мы очень хорошо находим общий язык. Сообщество украинцев, постоянно проживающих здесь, немногочисленное, но мы не забываем свои корни. За время независимости Украины между нашими народами сложились теплые и партнерские отношения,

– высказался Владимир Притула.

Песня Ивасюка была несколько изменена, чтобы гармонично вписаться в идею проекту. Например, небольшой отрезок композиции переведено на местной сингальской язык. Также была создана новая аранжировка: хорошо известную мелодию дополнили яркими тропическими ритмами. При этом, ведущая идея композиции была сохранена.

Авторы также рассказали, что во время съемок видео пытались изобразить микс культур двух стран в каждом кадре. Это удалось реализовать благодаря таким творческим приемам:

заматывания вареников в банановые листья;

сочетание в образе Рио Херы украинской вышиванки с ланкийской мужской одеждой – саронгом;

в женском образе костюмер соединила украинские мотивы с элементами ланкийского сари и венком из тропических цветов.

Владимир Притула надеется, что подобные проекты, созданные в формате диалога культур, станут мировым трендом.

К слову, упомянутая песня Владимира Ивасюка была написана в 1968 году. Она одна из самых известных работ из творческого наследия автора. В разное время эту песню исполняли Назарий Яремчук, Виктор Павлик, Мария Яремчук, Квитка Цисык, Оксана Муха и много других знаменитых музыкантов.