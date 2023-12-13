Страна ЕС сокращает выплаты для украинцев: сумма уменьшится почти в шесть раз

В Ирландии согласовали сокращение выплат для украинцев. Новые условия разительно отличаются от тех, которые ранее предлагала беженцам страна.

Правительство Ирландии одобрило предложения о том, как должны изменить условия пребывания для украинцев. Им значительно урежут выплаты и ограничат время пребывания в государственном жилье. Когда заработают новые правила и какие выплаты ждут украинцев в Ирландии – расскажем дальше.

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Какие выплаты предусмотрели для украинцев

Премьер-министр страны Лео Варадкар отметил, что сокращение выплат и ограничение бесплатного проживания заработают для украинцев в конце января 2024 года.

Сокращение помощи предусматривает снижение выплат для украинских беженцев с 220 евро до 38,80 евро в неделю, пока они находятся в государственном жилье (например, в отелях, за которые платит Ирландия).

Беженцы с детьми могут претендовать на дополнительную выплату – 29,80 евро на одного ребенка еженедельно. Выходит, что в сумме женщина с ребенком будет получать около 275 евро пособия в месяц.

Чтобы изменения вступили в силу, следует внести поправки в законодательство. Ожидается, что соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение в начале января.

Что будет с бесплатным проживанием, обучением и работой для украинцев

Лео Варадкар также подтвердил информацию, что новоприбывшие беженцы из Украины будут иметь только 90 дней на бесплатное проживание в государственном жилье. После этого переселенцам придется самостоятельно искать крышу над головой.

Нововведения не будут касаться тех украинцев, которые переехали в Ирландию раньше. Новые правила будут действовать для недавно прибывших беженцев.

Главная цель этих изменений – сделать программы поддержки беженцев в Ирландии более согласованными с программами в других странах ЕС.

После того, как украинские беженцы покинут бесплатное государственное жилье, они смогут претендовать на более высокие выплаты, если будут отвечать требованиям.

Украинские дети смогут и дальше посещать местные школы. Если малышам придется поменять место жительства, их будут отвозить в школу на автобусе.

Также украинцев будут более активно поощрять искать работу. С беженцами проведут собеседования, чтобы подобрать для них подходящее рабочее место.

Беженцев некуда расселять

Напомним, Ирландия приютила около 100 тысяч беженцев из-за российской войны в Украине. Это повлекло за собой жилищный кризис на острове, ведь такое количество людей не готовы были разместить.

Поэтому часть украинцев до сих пор проживает в палатках. Им не гарантируют, что найдут постоянное жилье к Рождеству.

Также правительство пытается искать новые варианты размещения беженцев из Украины. И иногда они бывают достаточно оригинальными. Например, в ближайшее время людей должны заселить в необычное историческое здание – бывший монастырь в городе Килларни.