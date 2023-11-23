Рождество в палатках: украинские беженцы в Ирландии вынуждены встречать праздники во временном жилье

Жилищный кризис в Ирландии не оставил украинцам другого выбора. Беженцы, которым не успеют найти постоянное жилье на острове, останутся во временном. В том числе в палаточных городках.

Часть украинцев в Ирландии проведут Рождество в холодных палатках. Власти признали, что не могут дать гарантию, что вновь прибывших беженцев не будут размещать в таком жилье зимой. Хотя еще в октябре обещали обратное.

Читайте также Выплаты украинским беженцам в Германии могут сократиться: чего ждать

Ирландия, вероятно, не сможет расселить всех беженцев до Рождества

Палатки в Ирландии используют для временного расселения. Люди в таких лагерях живут в среднем несколько недель. Страна пыталась не селить беженцев в палатки, но серьезный дефицит жилья диктует свои правила. Более того, украинцы продолжают активно прибывать на остров в поисках убежища.

Сколько людей будет проживать в палатках в будущем, предугадать невозможно. Об этом заявили в Департаменте интеграции. В то же время Ирландский совет по делам беженцев обеспокоен: жители палаток жалуются на тесноту, холод и неудобные кровати.

Палатки принципиально непригодны для размещения людей и не отвечают основным требованиям. Мы серьезно обеспокоены тем, что люди живут там, поскольку погода становится холоднее. Мы посетили палаточный городок Центральной психиатрической больницы в Дублине, люди жаловались, что им не хватает обогревателей,

– заявили в организации.

Майкл Доллард, советник в городах Маллингар и Киннегад, заявляет, что расселение беженцев в палатках является "катастрофой".

Они все в палатках в военных казармах, поскольку у нас нет возможностей. Ко мне каждый день приходят бездомные люди, которые ищут дома, а жилья нет,

– объясняет он.

Людей до сих пор расселяют в палаточном городке в Страдбалли. Он рассчитан на 950 человек и до сих пор принимает беженцев. Чиновники планировали переселить людей в зимние домики под тентом, чтобы было теплее и комфортнее. Но эта инициатива уже перенесена на 2 недели.

По последней информации, в Ирландию прибыли около 100 тысяч украинских беженцев. Более 70 тысяч из них разместили на средства государства. Впоследствии правительство было вынуждено выделить дополнительный миллиард евро на преодоление жилищного кризиса.

Сейчас в палатках проживают около 80 украинцев и еще 432 беженца из других стран мира. Кроме Страдбалли палаточные городки обустроили в графствах Вестмит и Клер. Также есть лагерь при Центральной психиатрической больнице в Дублине.

Правительство Ирландии хочет снизить поток украинских беженцев

Для этого власть готовит изменения в правительственную программу. Ирландия может сократить поддержку украинцев: речь идет о выплатах и бесплатном жилье.

Срок бесплатного размещения хотят ограничить до 3 месяцев. Далее беженцам нужно будет платить за аренду жилья.

Правительство Ирландии работает над сокращением материальной помощи украинцам. Пока что государство выплачивает по 220 евро еженедельно для беженцев из Украины, что значительно больше, чем в других странах Европы.

Напомним, Ирландия изменила правила пребывания во временном жилье для украинцев. Смогут ли они поехать домой на Рождество – узнаете по ссылке.