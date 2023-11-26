Могут оставаться до 2025 года: Германия продлила временную защиту для украинцев

Правительство Германии продлило временную защиту для беженцев из Украины. Их виды на жительство будут действовать до 4 марта 2025 года.

Федеральный совет страны уже одобрил соответствующее постановление. Украинским беженцам не нужно подавать документы для продления своего статуса проживания – он возобновится автоматически. Назначать встречу с иммиграционными органами также нет необходимости.

Читайте также Пункты для украинцев: куда обратиться за неотложной помощью в Чехии

Статус автоматически продлится до 2025 года

Основанием для продления специального статуса для украинских беженцев является решение стран ЕС, принятое в конце сентября 2023 года. Теперь каждая страна Евросоюза подтверждает временный статус для украинцев по отдельности.

Все, кто был вынужден бежать от войны, останутся в безопасности с нами и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Мы продлили срок статуса защиты беженцев Украины. Разрешения на жительство автоматически действуют до 4 марта 2025 года, без необходимости беженцам из Украины снова посещать иммиграционную службу,

– заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Она дополнила, что власти Германии продолжат поддерживать Украину и защищать жизнь многих украинцев. Автоматическое продление статуса выгодно государственной администрации – так смогут сэкономить 10 миллионов евро.

В настоящее время в Германии проживает более 1,1 миллиона граждан Украины, которые попросили убежища после 24 февраля 2022 года. Около 350 тысяч из них молодежь до 18 лет. Две трети взрослых беженцев из Украины – женщины.

Как может сократиться помощь для украинцев в Германии?

Украинские беженцы получают в Германии достаточно высокую социальную помощь. Но вскоре государство может ввести новые условия, чтобы стимулировать переселенцев выходить на работу.

Основная материальная поддержка, выплачиваемая ФРГ – это пособие по безработице Bürgergeld. Одиноким лицам, например, ежемесячно насчитывают по 502 евро.

Часть немецких политиков призывает снизить выплаты для украинцев в будущем. Например, глава объединения немецких окружных властей Райнгард Загер уверен, что такие суммы помощи демотивируют беженцев идти работать. Также программа Bürgergeld привлекает в Германию украинцев, ранее получавших временную защиту в других странах Европы.

Еще один политик Александр Добриндт предложил снизить выплаты для украинцев, которые не желают трудоустраиваться.

Украинцам со следующего года нужно будет проявлять больше инициативы, чтобы найти работу. По меньшей мере, раз в шесть недель беженцы должны отчитываться в центре занятости о своих попытках трудоустроиться. Если это игнорировать, то выплату могут сократить – отчислить от нее 30%.