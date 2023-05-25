Украинские беженцы в Германии могут получить новую помощь: что предлагают

Немецкая программа поддержки Bürgergeld открывает новые перспективы украинцам в Германии. С 1 июля 2023 года Jobcenter предлагает беженцам ряд возможностей по улучшению их квалификации.

Инициатива предоставляет широкий спектр поддержки и обучения для повышения квалификации украинцев и содействия их успешной интеграции в немецкое общество. Как это работает и что необходимо для получения поддержки – ниже в материале.

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Новая помощь для украинцев в Германии

Теперь беженцы из Украины от Jobcenter могут получить следующие предложения в рамках программы "Teilhabe am Arbeitsmarkt":

завершить обучение по своей специальности и получить соответствующий аттестат. Это может включать обучение с нуля, которое обычно длится 3 года, и его расходы будут покрыты;

получать финансовую поддержку при освоении необходимых базовых навыков, таких как чтение, математика или IT;

дополнительную поддержку в размере 150 евро (Weiterbildungsgeld) при необходимости посещения курсов для завершения обучения по специальности;

дополнительный "Bürgergeld-Bonus" в размере 75 евро в месяц при участии в программах, помогающих вернуться в профессию на длительный период;

воспользоваться интенсивным коучингом, предоставляемым центром занятости. Это новое предложение позволяет получать поддержку прямо на дому, чтобы вы могли продолжать осваивать новую специальность или работать.

Отмечается, что специальная программа Teilhabe am Arbeitsmarkt теперь является постоянным предложением Jobcenter, направленным на помощь людям, которым сложно найти свое место на рынке труда.

Что нужно сделать?

Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо более подробно ознакомиться с условиями и требованиями. Это можно сделать, обратившись к Jobcenter или посетив их сайт. Там вы найдете полную информацию о доступных программах поддержки, включая учебные курсы, тренинги и другие ресурсы.

Если вы получаете помощь в рамках "Bürgergeld", вы также имеете право на курсы повышения квалификации. Однако их предоставление не автоматически. Прежде всего, вам нужно пройти личную консультацию, чтобы определить, отвечаете ли вы требованиям для получения поддержки. Новая помощь для украинских беженцев в Германии от Jobcenter / Фото UnSplash

Если лицо уже участвует в курсах повышения квалификации, которые не будут завершены до 1 июля 2023 года, с этой даты вы получите возможность получать дополнительную сумму в размере 150 евро в месяц.

Обратите внимание! Спрос на жилье в германских городах продолжает расти. Кризис в Германии в этом году приобрел такие масштабы, что старый аэропорт в Берлине должны были превратить в контейнерный лагерь для беженцев. Правительство Германии обещает дополнительно выделить 1 миллиард евро в помощь нуждающимся в жилье. Но этой суммы катастрофически мало.