В крупнейшем центре приема беженцев Германии уволили десятки охранников: что произошло

В центре приема беженцев в бывшем аэропорту Тегель уволили десятки охранников после проверки.

В бывшем берлинском аэропорту Тегель, где проживают тысячи беженцев, провели тщательную проверку частных охранников. Из 183 работников служб безопасности уволили 55 человек. Что обнаружили после масштабного мониторинга и почему избавились от части охраны – читайте дальше.

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Конфликты с охраной в Тегеле

Также по результатам проверок было начато 87 расследований из-за нарушения правил безопасности.

Сенат Берлина планирует расширить временное жилье в старом аэропорту до 7 580 мест, ведь в Германии не хватает жилья для беженцев. Но у Тегеля есть ряд проблем с безопасностью, которые нужно решить до того, как увеличивать количество мест.

За последний период здесь участились конфликты с охраной. Осенью 130 беженцев подали коллективную жалобу, обвиняя сотрудников службы безопасности в угрозах и обысках.

Охранные службы не выполняли работу

После большой проверки, проведенной полицией Берлина, 55 охранников из центра приема беженцев в Тегеле немедленно уволили. Это объяснили отсутствием должной квалификации. Оказалось, что из 22 охранников, которые должны дежурить в палатке, на месте находились только 15. Поэтому после рейда сотрудников частной охранной службы уволили вместе с их руководителем.

В наших помещениях более десяти охранников, это гарантировано. Но сейчас трудно найти хорошо обученный персонал,

– пожаловался представитель Государственного управления по делам беженцев Саша Лангенбах.

Немецкие политики призывают разрешить общественным организациям и волонтерам иметь доступ на территорию Тегеля. Они хотят защищать интересы уязвимых групп беженцев. Также звучат предложения создать специальное подразделение, которое будет заниматься жалобами жителей центра.

Одна из земель Германии больше не принимает украинцев

Бывший аэропорт Тегель в Берлине сейчас может принимать около 5 000 беженцев. 3 600 из них – те, кто бежали от войны в Украине. Других искателей убежища оставляют в Тегеле примерно на 2 – 3 месяца, а украинцев – на 165 дней.

Саксония сообщила о превышении установленной квоты на прием украинцев. В настоящее время здесь проживает около 60 тысяч беженцев. Сейчас ни один из трех лагерей (Меране, Дрезден, Лейпциг) для первичного размещения украинцев не принимает новых людей в Саксонии.

Исключения делают только для тех, кто будет выходить на работу или самостоятельно арендовать жилье.

В Германии вводятся новые правила, чтобы избежать дисбаланса при распределении новых беженцев. Людей будут автоматически распределять в те земли, которые приняли меньше переселенцев, чем другие. Такое перераспределение поможет предотвратить перегрузку школ, детских садов и больниц.

Напомним, Германия продолжила временную защиту для украинцев до марта 2025 года.