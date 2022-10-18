Украинцы в Германии больше не смогут обменивать гривны на евро по фиксированному курсу

С первых месяцев войны практически по всей Европе украинцы имели возможность обменять наличную гривну на евро по фиксированному курсу. Однако спрос на такие операции упал, поэтому некоторые страны стали прекращать льготный обмен валют.

Так, Германия одной из первых европейских стран приостанавливает действие программы по льготному обмену гривны на евро. Об этом заявили в Министерстве финансов Германии и Центральном банке.

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Когда в Германии начнут действовать новые правила обмена гривны на евро

Так, уже с 30 октября украинские беженцы, которые находятся или только прибудут в Германию, не смогут на территории страны обменять гривну на евро по фиксированному курсу НБУ. Но стоит заметить, что последний день для обмена на льготных условиях – 28 октября, поскольку 29 и 30 октября приходятся на субботу и воскресенье. А в эти дни банки не работают.

Дело в том, что в последнее время спрос на эту услугу упал – было всего несколько транзакций. Поэтому власти Германии решили больше не предоставлять украинцам специальных условий обмена валют.

Напомним, что в апреле Комитет Совета Европейского Союза одобрил предложение, которое помогало украинцам обменять гривну на территории стран блока. Механизм был принят, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины, которые столкнулись с проблемой обмена гривны на евро или другие валюты в странах ЕС. Программа льготного обмена была запланирована на три месяца. Сопутствующие денежные утраты возмещались из федерального бюджета.