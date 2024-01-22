Украинцам будет гораздо легче получить гражданство Германии: как упростили процедуру

Украинские беженцы в Германии уже в 2025 году смогут получить паспорт ФРГ при определенных условиях. Страна значительно упростила правила натурализации.

Официальный Берлин стремится привлечь как можно больше легальных мигрантов, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Страна очень нуждается в квалифицированных работниках, поэтому они готовы предоставлять им гражданство. Немецкий парламент уже принял закон об упрощении процедуры получения паспорта Германии.

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Получить паспорт ФРГ теперь проще

Закон предусматривает, что иностранцы могут подать заявку на получение гражданства после 5 лет легального проживания в ФРГ.

Еще быстрее смогут получить паспорт те, кто приложил особые усилия для интеграции. Это касается изучения немецкого языка, активного волонтерства или профессиональных успехов. Такие лица смогут подавать заявку на гражданство уже через 3 года легального проживания. Раньше для получения гражданства нужно прожить в стране 8 лет.

Дополнительно новый закон отменяет запрет на двойное гражданство для лиц из стран, не входящих в Евросоюз.

Мы должны сделать предложение квалифицированным людям по всему миру, как это делают США и Канада. Мы должны выразить свою благодарность людям, которые приезжают в эту страну и вносят свой вклад в сохранение общества,

– сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер.

Родившиеся в ФРГ дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство, если один из родителей проживает в Германии более 5 лет.

Особое отношение к легализации

Германия после принятия этого закона сильно отличается на фоне других стран ЕС, которые наоборот в последнее время ужесточают условия натурализации для иностранцев. К примеру, во французском парламенте был принят закон, не позволяющий детям родителей-иммигрантов, рожденным во Франции, получать гражданство автоматически. Они должны просить о нем в возрасте 16 – 18 лет.

В то же время, упростили не только процедуру получения гражданства Германии, но и правила депортации иностранцев, находящихся в государстве нелегально.

В каких странах ЕС проще всего получить гражданство

Канадское иммиграционное агентство CanadaCIS исследовало, в какой стране ЕС больше всего шансов получить гражданство. Швецию назвали первой в списке стран-членов Евросоюза, где проще всего получить паспорт. Здесь каждый десятый желающий заявитель получает шведское гражданство.

Далее в списке государств, где проще получить паспорт ЕС, разместились Нидерланды, Португалия и Исландия.

А вот сложнее всего получить паспорт в Эстонии. Здесь гражданство предоставляется только примерно одному из 200 заявителей.