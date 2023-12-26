Возвращаться или нет: смогут ли украинцы остаться в Дании после войны

Дания предоставила убежище для более 40 тысяч украинцев во время полномасштабного вторжения. Тех, кто находится в стране под временной защитой, после войны планируют отправить домой. Главное условие: чтобы в Украине было безопасно.

Именно такую позицию высказывают в Министерстве иммиграции и интеграции Дании. Но те, кто хотят остаться в государстве после войны, будут иметь такую возможность. В каком статусе и по каким механизмам читайте дальше.

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Как украинцы могут остаться в Дании

Сейчас в Дании (по состоянию на 1 декабря 2023) под временной защитой было зарегистрировано более 30 тысяч украинцев. Недавний масштабный опрос Копенгагенского университета показал, что половина украинских беженцев хотят остаться в стране после войны.

Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек подчеркнул, что украинцы, получившие убежище в Дании, должны вернуться домой, когда там наступит мир и будет безопасно.

Мы не изменим эту точку зрения. Мы работаем с временным размещением в контексте беженцев, и это вне зависимости от того, откуда люди приехали. Если мы создадим свое законодательство, не соответствующее ЕС, то рискуем получить очень большой наплыв людей, уже имеющих безопасное место,

– заявил чиновник.

Специальный закон, позволяющий украинцам получать виды на жительство и доступ к рынку труда будет действовать до 17 марта 2025 года. После этой даты украинцы смогут оставаться в Дании с помощью других механизмов:

Заявления о предоставлении убежища (статус беженца);

Получение вида на жительство через бизнес-схему, если их годовой доход превышает 375 тысяч датских крон (3 000 евро в месяц).

Половина хочет остаться

После окончания войны каждый второй украинец в Дании хотел бы остаться жить и работать в этой стране. Это результаты исследования "Украинцы в Дании", проведенного Копенгагенским университетом.

Всего для социологического исследования опросили около 7 тысяч украинцев. Из них 49,5% опрошенных заявили о своих намерениях остаться.

Напомним, специальные условия для украинцев в Дании истекут 17 марта 2025 года. После этого их правовой статус и правила пребывания сравняют с другими беженцами в стране. Поэтому украинцы должны будут вернуться домой, если не получат вид на жительство.