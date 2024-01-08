В Чехии вдвое выросли выплаты на жилье для украинцев: кто будет получать больше

С 1 января Чехия повысила выплаты на проживание для украинцев с временной защитой. Увеличение выплат касается более 60 тысяч украинских граждан.

Помощь на проживание повысят только для уязвимых категорий. Это предусмотрено последними поправками в закон Lex Ukrajina, вступившими в силу с начала года. Так какие выплаты на жилье теперь доступны для украинцев в Чехии – далее в материале.

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Компенсация за жилье растет

С нового 2024 года Чехия увеличила жилищные выплаты для уязвимых категорий украинских беженцев. Ожидается, что повышенную компенсацию за жилье будут выплачивать около 66 тысячам украинцев под временной защитой.

Компенсация за жилье для уязвимых категорий в Чехии с 2024 года:

6 000 крон (244 евро) – за проживание в зарегистрированном жилье;

(244 евро) – за проживание в зарегистрированном жилье; 4 800 крон (195 евро) – за проживание в незарегистрированном жилье.

Для семей из пяти и более человек максимальные выплаты составляют 30 000 чешских крон (1 222 евро) и 24 000 чешских крон (978 евро) соответственно.

До этого выплаты были вдвое меньше: по 3 000 крон в месяц в зарегистрированном жилье и по 2 400 крон в незарегистрированном.

В настоящее время уязвимые лица имеют право на бесплатное жилье от чешского государства в течение неограниченного периода, в то время как другие беженцы имеют право только на 150 дней. А с 1 сентября 2024 года все беженцы под временной защитой смогут находиться в предоставленном государством жилье до 90 дней. По истечении этого срока они должны будут покинуть бесплатное жилье и самостоятельно снять комнату или квартиру.

Чехия будет платить украинцам за возвращение домой

С 1 января беженцы в Чехии могут подать заявку на бесплатное государственное жилье только в KACPU (Региональном центре помощи Украине) в Остраве. Оттуда беженцев будут размещать в тех районах, где будут свободные места. Переселенцы не смогут выбрать город, где они будут жить.

Чехия уже почти год разрабатывает программу помощи при возвращении украинцев на родину. В последней редакции закона Lex Ukrajina решили оказывать финансовую поддержку тем, кто готов уехать в ближайшее время.

Власти Чехии будут предоставлять украинцам одноразовую выплату при выезде. Денежные средства поступят, когда беженцы уже покинут страну и будут на территории Украины. Сейчас размер такой помощи неизвестен – сумму еще предстоит определить правительству. Чтобы получить выплату, украинцы должны подать заявку не позднее чем за три месяца до окончания временной защиты.

В чешском правительстве отмечают, что помощь на добровольное возвращение будет одноразовой. Если со временем украинцы решат вернуться в Чехию, им придется вернуть половину суммы.