Украинский вайб – здесь повсюду: интервью с Натальей Ждянской, которая работает гидом в Праге

Наталья Ждянская – гид в Праге. Когда она только начинала свой путь, то слышала: "Учи русский, у тебя никогда не будет туристов из Украины". А сейчас сотни украинцев из разных уголков мира выбирают экскурсии Натальи, чтобы послушать о чешской столице на родном языке.

Закордон 24 пообщался с Натальей о жизни в Чехии, украинском комьюнити в Праге, особенностях работы гидом и благотворительной экскурсии в поддержку ВСУ. Спойлер – также мы узнали, где в Праге загадать желание, чтобы оно непременно исполнилось.

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"Ко мне приходят только украинцы, миссия – выполнена"

Каким был ваш путь в Чехию?

Еще в детстве я смотрела тревел-шоу по телевизору и вдохновлялась. Мне хотелось попутешествовать куда-то далеко-далеко. Поэтому и выбрала для обучения туризм. От университета было много вариантов поездки за границу. По обмену, на практику и тому подобное. Чехия стала моей первой страной.

Впоследствии я жила в Польше, проходила практику в Словакии, путешествовала по другим странам Европы. Но больше всего пришлась по душе именно Чехия. Сразу поняла, что хочу работать гидом в Праге, которая ощущалась как второй дом. Где бы я не была, сюда всегда хотелось возвращаться. Я уже 6 лет здесь живу.

Как вы стали гидом в Праге? Нужно пройти какую-то сертификацию или специальное обучение?

Если проходить этот путь с нуля, то довольно трудно. Для работы гидом обязательно нужна лицензия. Стоит заметить, что отдельно есть лицензия на Чехию, отдельно – на Прагу. Полиция при проверке учитывает это.

Есть две степени гидов. Первые – те, кто закончил минимальные курсы. Вторые – те, кто на базе высшего образования сдавал. У меня высшее образование – туризм и география, поэтому я имею самую высокую степень. Затем нужно закончить местные курсы.

Есть аккредитованные школы, которые занимаются подготовкой гидов. Они – платные и довольно дорогие. Обучение нужно посещать обязательно. Заканчивается все экзаменом. Его сдаешь в присутствии представителя министерства развития. Тогда можно подавать на лицензию. Заявку рассматривает министерство. В 99% ее одобряют (исключение – если у человека были проблемы). Далее или открываешь фирму, или частного предпринимателя. Так начинается новая история.

Вы работаете частным образом или сотрудничаете с украинскими турфирмами?

По-разному. Это могут быть и индивидуальные туристы (один человек, пара, семья) или от определенной фирмы. Однако на постоянной основе я ни с кем не сотрудничаю.

Кто чаще всего приходит к вам на экскурсии: украинцы, которые уже длительное время живут в Чехии, или украинцы, которые выехали, спасаясь от войны?

Наибольший процент – украинцы, которые живут в разных странах мира и приезжают увидеть Прагу. Недавно у меня были туристы из Ивано-Франковска, которые уже давно живут в Варшаве. Есть туристы – украинцы из Норвегии, Эстонии, США. Они могут выбрать любого гида, в частности англоязычного, но выбирают меня – украинку.

А когда-то, когда я училась на курсах, россияне говорили: "Наташа, учи русский, у тебя никогда не будет туристов из Украины". А теперь ко мне приходят только украинцы. Миссия – выполнена.



Наталья выполнила свою миссию / Фото, предоставленное Закордон 24

"Проекты, которые начинают украинцы, в Праге – очень ценят"

Прага – комфортная, чтобы строить здесь свое сегодня и завтра?

Транспорт – 10 из 10 (всегда прибывает вовремя, абсолютно чистый, довольно дешевый).

Пробок – не бывает.

Жилье – хорошее, разное, дорогое.

Медицина – платная. В среднем: 150 – 170 евро в месяц. Иногда эти деньги может заплатить работодатель. Я плачу за себя сама. Стоит понимать, что скорая в Чехии не приедет, если у тебя температура, потому что если ты можешь сам доехать до больницы, значит добираешься сам. Однако важно, что здесь пытаются найти причину недомогания, а не только блокировать симптомы.

Стоматология – втрое дороже, чем в Украине.

Образование – хорошее. Учебных заведений разного уровня – очень много. Есть государственная форма обучения. Украинцы, которые выучили чешский, могут претендовать на бюджетные места. Если получил высшее образование в Чехии, значит имеешь европейский диплом, который обеспечивает хорошую зарплату в разных странах мира. Однако многие чехи сознательно выбирают не учиться в вузах и овладевают рабочие профессии. Здесь все профессии хорошо оплачивают. Например, люди, которые собирают мусор на улицах, имеют по 2 тысячи евро в месяц. Уважение к различным профессиям здесь детям прививают с очень раннего возраста.

Какие главные плюсы и минусы жизни в Праге вы выделили из собственного опыта?

Первое, что приходит в голову: некоторые вещи здесь очень дорогие. Например, детсады. За одного ребенка в Праге приходится платить около 400 евро. Есть государственные заведения. Но их очень мало и туда принимают только после 3 лет. Записываться нужно за год, но и это не гарантирует, что удастся получить место. В Украине детсады либо бесплатные, либо почти бесплатные. Некоторые знакомые, которые переехали в Прагу после начала полномасштабного вторжения, рассказывают, что им не хватает денег на проживание здесь. В частности, и на садик.

Аренда в Праге – космически дорогая. Чтобы приобрести жилье, ипотека на 30 лет – единственный вариант. Но на первый взнос также придется долго откладывать. Цена на квартиры стартует от 300 тысяч евро. О частном доме вообще молчу. Здесь иногда работаешь, а результата не видно. В Украине, если ты – реализованный специалист, то чувствуешь себя очень классно.

В Праге большинство – средний класс. Один человек может зарабатывать 2 тысячи долларов, другой – 4, но они живут примерно на одном уровне. "Прыгнуть" выше 4 – очень трудно, а зарабатывать меньше 2 – почти нереально. Но с другой стороны, это – очень комфортно. В Праге нет культа успешного успеха. Нет ощущения нереализованности. Чувствуешь себя спокойно и уверенно.

Когда я только приехала и зарабатывала немного, мне казалось, что так все зарабатывают, и это подбадривало. В Украине есть огромный контраст между политиком и бабушкой, которая собирает деньги в метро. Здесь реальность другая.

Еще один нюанс, который стоит знать: в Праге и Чехии в целом нет диджитализации. О Дие или оплате коммунальных через приложение, либо мгновенном переводе денег можно только мечтать.

Банковскую карточку можно ждать до месяца. Однако ты спокоен, потому что точно знаешь, что в указанную дату она будет готова. К слову, многие проблемы можно решить только в отделении. Как человек, у которого есть монобанк, иногда не могу пережить, что, чтобы пополнить счет на мобильном, приходится спускаться в метро.

Здесь уже запустили доставку, похожую на нашу "Новую почту". Однако ждать свою посылку придется неделю.

Заказать онлайн продукты тоже уже можно. Однако супермаркеты сами определяют время, когда приедут. Утром просто приходит смс, что, например, сегодня в 14:00 будет доставка. И неважно, какие у тебя планы. Встретить посылку – достаточно уважительная причина, чтобы отпроситься с работы.

Поэтому проекты, которые начинают украинцы, в Праге – очень ценят. Например, украинские заведения – одни из лучших. Мы, украинцы, очень балованы и хотим в Чехии то же, что имеем дома. Поэтому чехи очень шокированы скоростью, с которой украинские заведения становятся успешными. С начала полномасштабного вторжения их стало намного больше.

Самые лучшие чешские заведения – очень дорогие. Часто они имеют звезду Мишлен. Тогда булочка в среднем стоит 10 евро. Не все могут себе такое позволить часто.

В какие украинские заведения в Праге стоит сходить?

Украинское бистро NAI Владимира Ярославского очень хвалят. Лично я люблю Sugar. Там классные вафли, круассаны, авокадо-тосты, 100 видов растительного молока, все, как мы привыкли дома. Еще недавно девушка из Харькова открыла в центре Праги заведение LaPeonia. Очень инстаграмное кафе, где часто происходят различные бранчи, события. Сейчас о нем знают почти все украинцы.

Также недавно здесь появилась "Галя Балувана". А есть еще фирма GastroOma. У них можно заказать даже замороженный борщ. Как человек, который весь день работает на улице, люблю по дороге домой заезжать к ним за сырниками, за голубцами, за солянкой.

Хотя стоит признать, что развитие уже началось. Этот период инфраструктуры гостеприимства в Праге я сравниваю с Украиной 10 лет назад, когда в кафе появился красный бархат, к кофе начали предлагать сиропы и наконец научились окончательно различать капучино и латте. Да, здесь уже есть фильтр-кофе, однако количество заведений, где его подают, можно пересчитать по пальцам рук.

Одна из украинских фирм готовится запустить здесь продажу дрипов, поэтому наконец украинцы спасут чешских кофеманов. Хотя на самом деле чехи почти и не пьют кофе. Утром они выпивают чай с булочкой, на обед идут где-то в кафе или столовую, а вечером – в господу (они есть в каждом дворе) пить пиво. Чехи – неприхотливы в еде и напитках. Если чех закажет авокадо-тост, а авокадо в заведении не будет, он скажет: ничего страшного, готовьте тост, с чем есть. Украинец же скажет: ну так пойдите и купите авокадо.

Если уж обсуждаем вкусную тему, посоветуйте, пожалуйста, как в Праге выбрать самые вкусные трдельники. Потому что в центре города так много пекарен, каждая так и манит.

Самые вкусные трдельники всегда стоит искать на ярмарках. Лучше всего их есть зимой. Рекомендую трдельники с ванильным кремом или с нутеллой. С мороженым – плохая идея: оно будет течь по рукам, по рукавам, по куртке.

Правильный трдельник готовится на огне. Если вы увидели угли, смело покупайте десерт, он будет божественным. Если же выпекают на газе, будет неплохой. В духовке – уже невкусный.

Если видите очередь за трдельниками – это тоже хороший знак, что стоит брать.



Трдельник – фирменное лакомство в Праге / Фото, предоставленное Закордон 24

"Некоторые украинцы приехали в Прагу на "Бентли"

В чем особенность чешского менталитета?

Он формировался на протяжении многих поколений. Чехия никогда не была великой империей. Она входила в Священную Римскую империю, Габсбургскую империю и тому подобное, однако никогда не становилась ее столицей, как например Вена. Однако Чехия всегда была в центре Европы. Здесь никогда не было Голодомора или особенно кровавых моментов войн, как в Украине. Даже бомбы Второй мировой войны здесь почти не падали. На протяжении веков чехи имеют относительно стабильную жизнь. Ничто сильно не нарушало их психику.

Чехи на официальном уровне помогают Украине и поддерживают нас. Какое их реальное отношение к украинцам сейчас?

До начала полномасштабной войны было гораздо хуже. Потому что россияне приезжали сюда как бизнесмены и предприниматели. Тем временем большинство украинцев прибывали на тяжелые работы. Даже украинской школы гидов не было и нет сейчас. Надеюсь, я когда-нибудь открою.

Я не могу сказать, что сначала отношение было очень хорошим. Никто не хотел запомнить мое имя и узнать, как читается фамилия.

В общем чехи настороженно относятся к иностранцам. Для них есть слово "чужак". Общаться с иностранцами можно, однако нейтрально: о погоде или свежей выставке. Долгих разговоров о жизни не будет.

Когда началось полномасштабное вторжение, некоторые украинцы приехали на "Бентли". Так чехи поняли, как много у нас успешных, умных, реализованных людей. Отношение начало меняться. Хотя до сих пор есть чехи, которые верят в российскую пропаганду, однако их, к счастью, очень мало.

Мои знакомые чехи (даже владелец дома) говорят, что очень любят работать именно с украинцами. Многие наши, кто сюда приехал, чувствует ответственность, что от каждого из нас зависит отношение к Украине. Никто не хочет портить нашу репутацию в мире.



Во время экскурсий по Праге можно увидеть украинские флаги / Фото, предоставленное Закордон 24

"Во время экскурсии на помощь ВСУ люди указывали суммы в десятки раз больше, чем минимальный донат"

Вы провели благотворительную экскурсию по Праге, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Как возникла такая идея?

Всех украинцев в Чехии объединяет организация "Единые". Недавно у нас состоялся нетворкинг на тему построения личного бренда. Так я встретилась с девушкой, которая основала Пражский Майдан. Также у них есть хаб, который сейчас собирает на дроны для ВСУ. Я захотела присоединиться, поэтому предложила провести благотворительную экскурсию. Каждый чувствует свою ответственность и пытается помочь воинам, благодаря которым мы можем жить, путешествовать, строить планы и называть себя украинцами.

Записываясь на экскурсию, люди указывали суммы в десятки раз больше, чем минимальный донат. Если экскурсии будут популярны, я только "за" продолжать дальше.

Благотворительная экскурсия в Праге: смотрите видео

"Украинцы в Праге – с украинцами"

Как вы оцениваете украинский нетворкинг в Праге? Он достаточно развит?

Украинцы в Праге – с украинцами. Мы пользуемся услугами друг друга. Если у меня сломается ноутбук, я найду украинского мастера. Если я ищу перевозчика, то это должен быть украинец. На маникюр хожу к украинке.

В Праге часто происходят различные встречи, бранчи, события для украинцев. В прошлом году был форум BigMoney, то удалось собрать полный зал. На самом деле все очень круто здесь работает. Украинский вайб – везде, это поддерживает и вдохновляет. С нашими лучше, с нашими легче, с нашими мы говорим на одном языке.

"Сейчас у всех нас есть одно желание, и я знаю, где его загадывать"

Прагу считают одним из самых мистических городов Европы. Какую легенду вы всегда рассказываете туристам?

Самая мистическая Прага – немного миф. Каждый средневековый город имеет много легенд. Однако моя любимая из Праги – о Яне Непомуцком. На Карловом мосту есть точка, откуда когда-то во Влтаву сбросили святого. Теперь там все загадывают желания, и они непременно сбываются. Мое – уже тоже.

Сейчас у всех нас есть одно желание, поэтому загадывать его на мосту – must have во время всех моих экскурсий.

Какие топ-5 мест стоит посетить в Праге?

Собор Святого Вита в Пражском Граде – главный храм страны, в котором чехи хотели показать все величие страны и всю свою любовь к Богу. Там похоронены чешские правители и святые. А вокруг – офис президента, бывшая резиденция чешских королей.

Староместская площадь, где еще в 12 веке активно велась торговля. Именно оттуда началась история Чехии. Большинство важных событий происходили там, где кипела жизнь. Кроме того, стоит увидеть Астрономические часы, с помощью которых алхимики искали рецепт золота.

Также обязательно подняться на какую-то башню и посмотреть на Прагу с высоты. Увидеть, какая она большая и одновременно низенькая, потому что высотки здесь не приживаются. Всегда рекомендую подняться на башню собора Святого Вита, потому что тогда ты видишь все пражские химеры, все завитки на башнях, все красные крыши, весь центр.



Золотые крыши Златой Праги / Фото, предоставленное Закордон 24

Еще посоветую отъехать куда-то от центра. Например, в Тройский замок. Рядом есть зоопарк (один из лучших в Европе) и ботанический сад со своей винодельней.

И пятое – поехать в спальный район, посмотреть, как действительно живут чехи. Потому что всем тем, что создано для туристов, местные почти не пользуются. Даже не обязательно ехать куда-то далеко, достаточно 3 – 4 станции метро. Пройдите по улочкам, зайдите в пиццерию, выпейте кофе, понюхайте запах конопли и вы почувствуете настоящий местный вайб. Затеряйтесь в Праге, чтобы увидеть ее настоящую.