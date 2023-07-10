Более половины украинцев хотят остаться в Великобритании после войны

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. Около 70% респондентов охарактеризовали свои связи с королевством как "определенно сильные" или "очень сильные".

Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS) опросила украинцев, получивших временную защиту в стране. Более половины украинских беженцев (52%) в возрасте от 18 лет планируют остаться в Британии после завершения войны в Украине.

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Работа держит

Также украинцы рассказали о главной причине своего решения остаться в Великобритании в будущем – это предложения по трудоустройству. 58% украинских беженцев в Британии переквалифицировались и работают не по той специальности, которую имели в Украине. Если дома они работали чаще всего в области образования, информационных технологий и коммуникаций, то в новой стране они преимущественно получают работу в сфере обслуживания, сельского хозяйства и строительства.

Примерно 70% участников опроса назвали свои связи с Соединенным Королевством "очень сильными" или "в определенной степени сильными".

В социологическом исследовании ONS приняли участие более 10 000 человек в период с 27 апреля по 15 мая.

Жилищный кризис в Британии

С начала российского вторжения в феврале 2022 года более 124 000 украинцев переехали в Соединенное Королевство по программе Homes for Ukraine. Но за последнее время жилищный кризис в Великобритании усилился. Проблема в том, что британские спонсоры все чаще отказываются принимать у себя людей – устали и хотят вернуть свободное пространство дома.

Также есть проблема с центрами размещения, за которые платило государство и которые обходятся очень дорого. К примеру, в Уэльсе сейчас закрывают такие центры в гостиницах и пансионатах. Поэтому украинцев, проживавших там полтора года, переселяют в другие места размещения. Недавно начали перевозить семьи в трейлерный парк.