Украинцы в Болгарии: как получить помощь
Источник:Евакуація.City
Болгарское правительство и общество, предприниматели и представители неправительственного сектора объединились ради того, чтобы помочь тем, кто вынужден покидать Украину из-за войны. Для координации помощи был создан специальный сайт.
Всю необходимую информацию можно просмотреть по ссылке. Сайт доступен на болгарском, украинском и русском языках.
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Платформа для украинцев в Болгарии
"Болгарская община объединяет усилия с правительством, чтобы предложить как можно больше поддержки всем, кто пострадал от кризиса в Украине. Вы можете помочь тысячам людей, которые спасаются от войны в Украине, обеспечивая жильем, транспортом, работой и вкладывая свое время и ресурсы. Сейчас нужно действовать, помогать и заботиться о других!", – говорится в обращении на сайте.
На платформе собрана информация о:
- жилье;
- транспорт;
- медицинскую помощь;
- гуманитарную помощь;
- юридическую помощь;
- работу;
- образование.
Социальная помощь для украинцев в Болгарии
Украинцы, выехавшие в Болгарию, могут претендовать на социальную помощь. Чтобы ее получить, после регистрации по адресу фактического проживания следует обратиться с заявлением для выплаты пособия. Их есть несколько разновидностей:
- Одноразовая социальная помощь в размере до 375 левов (более 6 тысяч гривен).
- Единовременная целевая выплата на выдачу идентификационной карты. Размер выплаты индивидуален, максимально 75 левов (1 200 гривен).
- Ежемесячное пособие для людей, доходы которых ниже индивидуально определенного минимального дохода.
- Помощь на отопление – предоставляется на пять месяцев будущего отопительного сезона (подать с 1 июля по 31 октября).
Кроме того, беженцы, не имеющие доходов или личного имущества, могут получить средства на диагностику и лечение в медицинских учреждениях Болгарии. Также люди, которые получают ежемесячную помощь и целевую помощь на отопление, получают медицинскую помощь за счет государственного бюджета.
Консультации по соцпомощи и доступу к рынку труда в Болгарии можно получить в колл-центре Министерства труда и социальной политики по телефону 0800 88 001. Звонки доступны с 09:00 до 17:30 по будням.