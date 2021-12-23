Украинцы в США обратились к Байдену: к чему призывали

Украинские американцы просят, чтобы президент США Джо Байден усилил поддержку Украины. Они переживают за мир в этом регионе.

Соответствующее заявление распространила организация "Украинские американцы при Байдене". Там поблагодарили президента США за постоянную поддержку.

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К чему закликали американские украинцы

При этом, в диаспоре призвали американские власти ускорить ответные шаги на агрессию со стороны Кремля. "Украина оказывала упорное сопротивление, оплатив высокую цену для нации, чтобы защититься самой и стать оплотом для Европы", – отметили зарубежные украинцы.

Для того чтобы отправить четкий месседж Путину, мы призываем завершить разработку жесткого пакета государственных и персональных санкций для сдерживания России, – предложили представители диаспоры.

Крім цього, вони закликали прискорити надання зброї та іншої допомоги Україні. А також застергли, що небезпечні імперські амбіції Путіна нікуди не зникнуть. Тому послідовна підтримка з боку міжнародних партнерів вкрай важлива для Києва.

Американські українці зазначили, що висловлювання очільника Кремля про загрозу для Росії з боку НАТО є надуманими. Вони закликали не дозволять Путіну користуватися своїми ультиматотами як "розмінною монетою" з обінянки послабити агресію.

Американские украинцы отметили, что высказывания главы Кремля об угрозе для России со стороны НАТО надуманы. Они призвали не позволят Путину пользоваться своими ультиматотами как "разменной монетой" из обенянки ослабить агрессию.