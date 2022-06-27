Украинцы в Эстонии: какие вакансии доступны для наших людей

Многие украинцы нашли временное убежище в Эстонии. Одна из главных задач по прибытию – найти работу.

Кем работают украинцы в Эстонии

Трудоустроиться в этой стране имеют право люди, получившие временную защиту. Они могут сделать это в Фонде страхования на случай безработицы. В настоящее время для украинцев доступно 7 тысяч вакансий.

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Украинцы относительно образованы, но отсутствие знания эстонского языка заставит их трудоустроиться на низшие должности,

– заявила главная аналитик Управления статистики Эстонии Кая Систра.

Так, чаще всего граждане Украины, получившие временную защиту в Эстонии, работают уборщиками и сварщиками. В то же время те, кто пока не успели оформить статус временной защиты, преимущественно работают упаковщиками.

В то же время, есть украинцы, которым удается устроиться и на высокооплачиваемую работу. К примеру, в сфере разработки программного обеспечения.

Запустили приложение для поиска работы за границей

Сотни тысяч украинцев остались без работы из-за войны в Украине, поскольку были вынуждены уехать в страны Европы. Впрочем, большинство беженцев рассчитывают трудоустроиться.

Сделать это теперь будет легче – украинская IT-компания Jooble запустила специальное мобильное приложение Jooble Job Search. Программа будет сразу работать в 69 странах. Пользователи смогут просматривать самые свежие и актуальные предложения от работодателей с более чем 140 000 ресурсов.

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