Украинцев задержали на польской границе с фальшивыми COVID-сертификатами

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска в Гребенном во вторник, 13 июля. Пятеро граждан Украины показали польским пограничникам поддельные документы о полученных прививках от коронавируса. Так мужчины надеялись избежать отбывания карантина.

Один из сотрудников пограничной службы сразу заподозрил, что со справками что-то не так. После тщательной проверки его гипотеза подтвердилась.

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Всех участников обмана сразу же задержали. Им высунули обвинения в использовании фальшивых документов при пограничном контроле. Позже мужчин депортировали.

В общем польские пограничники этого года обнаружили уже около 500 попыток пересечения границы с поддельными документами.

Следует отметить, что использование фальшивых документов как аутентичных санкционируется штрафом или ограничением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.