Могут заставить украинцев платить: одна из стран ЕС хочет ввести существенные изменения для беженцев

В Нидерландах украинцев, которые нашли работу, могут заставить платить за жилье. Депутаты парламента страны выступают за принятие соответствующего решения.

В Нидерландах украинцы, получившие специальный статус, получили те же права на трудоустройство, что и граждане ЕС. Однако пока беженцы не нашли работу, они получают от государства материальную помощь.

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Местные власти отмечают, что почти 50% украинских беженцев уже работают. В Нидерландах очень положительно оценивают то, как украинцы интегрируются в жизнь страны. Однако теперь их могут заставить платить за жилье на территории страны.

Украинцы, которые здесь работают, должны сделать свой вклад в собственное жилье,

– говорится в сообщении.

В Нидерландах закрыли центральный пункт приема украинских беженцев

В конце февраля в Нидерландах закрыли центральный пункт приема украинцев. Отмечают, что причиной такого решения стало колоссальное переполнение. В частности, в ночь на 26 февраля пункт принял более 150 беженцев (при том, что максимально он рассчитан на 140 человек). Это привело к перегрузке всех ресурсов.

Теперь украинцы, которые не нуждаются в немедленной помощи и не относятся к уязвимым категориям, вынуждены самостоятельно искать жилье на территории Нидерландов.