Украинцев в Польше поймали на краже велосипедов
Источник:inPoland
Двух молодых граждан Украины обвиняют в многочисленных кражах двухколесных транспортных средств. Велосипеды и запчасти к ним нашли в гараже парней.
Это произошло в Шамотулах, что возле Познани. Теперь украинцам грозит заключение.
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Подробнее о преступлениях, которые совершили украинцы
Велосипеды в Шамотулах начали исчезать еще с июля. Сообщения о кражах транспортных средств поступали в местную полицию до конца октября.
Правоохранителям недавно удалось поймать преступников. Ими оказались двое граждан Украины в возрасте 19 и 20 лет.
Доказательства кражи нашли во время обыска жилья ребят. В частности, в гараже обнаружили 11 чужих велосипедов и велосипедные детали (счетчики, лампы и так далее). Общая стоимость найденных полицией краденых вещей составляет около 7 000 злотых (примерно 49 000 гривен).
За эти преступные действия украинцев могут лишить свободы сроком до 10 лет.