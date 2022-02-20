Украинцев любят больше, чем россиян и белорусов: как поляки относятся к разным нациям

20 февраля 2022 , 10:03
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Варшавский центр общественного мнения (CBOS) провел опрос, где определил, как жители Польши относятся к разным нациям и представителям этнических групп. Выяснилось, что поляки недолюбливают россиян, арабов и ромов.

Организация провела опрос среди 1 тысячи совершеннолетних граждан Польши. Респондентам нужно было оценить, насколько им нравится та или иная нация (этническая группа) по семибалльной шкале.

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Результаты опроса

Опрос показал, что 41% жителей Польши нравятся представители украинской нации. О симпатии к белорусам заявили чуть больше трети респондентов – 35%.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель касательно белорусов упал на 12%. Снижение, вероятно, связано с миграционным кризисом на границах, в котором ЕС обвиняет белорусские власти.

Вместе с тем любимыми нациями поляков, согласно исследованию, стали:

  • итальянцы и американцы (симпатию выразили по 58% респондентов);
  • венгры (57%);
  • словаки (55%);
  • чехи (52%);
  • греки и англичане (по 51%).

В то же время самою большую свою неприязнь граждане Польши выразили таким нациям:

  • арабы (46% отрицательных отзывов);
  • россияне (38%);
  • ромы (37%).
Автор: Сергій Зятюк