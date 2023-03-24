Украинцы в Ирландии могут остаться без жилья с 1 апреля: названы причины

Так, тысячи беженцев рискуют быть выселенными. Правительство ирландского премьер-министра Лео Варадкара с 1 апреля снимает действовавший в течение зимы запрет на выселение.

Читайте также Не автоматически: в каких странах украинцам нужно продолжать временную защиту

Жилье для украинских беженцев в Ирландии

1 апреля в Ирландии отменят действие закона, согласно которому арендодатели не имели права выселять людей из арендуемого жилья. Это должно защитить собственников жилья, которым задолжали выплаты, или дать им возможность продать недвижимость.

Поэтому тысячи людей, в том числе и переселенцы из Украины, могут остаться без крова. По словам представителей власти, сейчас в стране не хватает 250 тысяч квартир.

Сейчас мы размещаем 58 тысяч украинцев и 20 тысяч человек под международной защитой. Существует реальное давление на жилье,

– сказал о ситуации министр по вопросам иммиграции Родерих О'Горман.

Местные праворадикальные группировки используют жилищный кризис как повод для протестов, некоторые идут с баннерами, на которых написано: "Ирландия переполнена".

Ожидается, что в 2023 году жилищный кризис в стране достигнет особого размаха. По мнению экспертов, массовые выселения станут дополнительным бременем для экстренных служб.

В то же время, самая популярная партия страны и оппозиционная группа Sinn Féin ("Мы сами") заявляет, что в этом году может быть принудительно выселено 10 тысяч человек. Ее представители призывают правительство "проявить немного соболезнования" и продлить запрет на выселение.

Ирландия продлила временную защиту украинцам на год