Украинцам в Литве выдают электронный вид на жительство: как получить документ

За год полномасштабной российско-украинской войны в Литве зарегистрировалось около 72 тысяч беженцев из Украины. Абсолютное большинство из них – почти 68 тысяч человек – оформило временную защиту, которая дает право украинцам проживать и работать в стране, а также получать социальную помощь от государства.

А с начала 2023 года Литва упростила для украинцев выдачу новых и восстановление старых видов на жительство. Речь идет об электронном разрешении. Как его получить или как заменить пластиковый документ на цифровой, рассказывает TransferGo.

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Как оформить электронный вид на жительство в Литве впервые прибывшим в страну

За первые два месяца 2023 года украинским беженцам уже выдано более 20 тысяч цифровых разрешений на проживание в Литве. Еще около 12 тысяч заявок находятся на рассмотрении.

Украинцы, впервые въехавшие в Литву, должны подать заявку на получение разрешения на пребывание. Владельцы такого документа имеют право беспрепятственно проживать на территории страны, иметь доступ к рынку труда и могут претендовать на государственную помощь. Что важно: для продолжительного легального пребывания в Литве вынужденным переселенцам не нужно оформлять статус беженца.

Что нужно, чтобы получить первый вид на жительство:

По приезду в Литву необходимо лично прийти в отдел по обслуживанию Департамента миграции.

Возьмите с собой оригиналы документов, удостоверяющих вашу личность.

Для оформления вида на жительство вам также необходимо будет предоставить биометрические данные (фото лица и отпечатки пальцев).

После рассмотрения вашей заявки и в случае принятия решения Департамент миграции Литвы выдаст электронный вид на жительство. Его можно скачать в аккаунте на сайте Migracija.lt.

Электронное разрешение будет действовать с 5 марта 2023 года в течение года – до 4 марта 2024 года.

Украинцам в Литве упростили выдачу вида на жительство / Фото unsplash

Владельцы пластиковых видов на жительство должны их заменить на цифровые

Если у вас уже есть ранее оформленное разрешение на проживание в Литве в виде пластиковой карты, то ее нужно заменить на электронное, чтобы и дальше легально находиться в стране.

В этом случае посещать миграционный центр не придется. Перевыпустить документ можно онлайн. Для этого достаточно создать учетную запись с выбранным адресом электронной почты на сайте Migracija.lt, заполнить заявление и предоставить необходимую информацию о себе.

После проверки всех данных Департамент миграции выдаст цифровой вид на жительство с годовым сроком. Иностранцы найдут полученный документ в своем аккаунте MIGRIS и смогут сохранить его на смартфон или напечатать.

Если у вас возникнут трудности с перевыпуском электронного вида на жительство, то по ссылке вы можете ознакомиться с видеоинструкцией, как это правильно сделать.

Для граждан Украины оформление документа полностью бесплатно. В то же время, если вы нуждаетесь в финансовой поддержке или нужно отправить деньги из Польши, Чехии, Литвы или любого другого уголка Европы в Украину, выбирайте TransferGo. Это удобный, быстрый и безопасный сервис по переводу средств, которому доверяют более 5 миллионов пользователей.