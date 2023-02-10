Украинцы, снимающие жилье в Литве, могут получить компенсацию: что нужно сделать
Источник:Visit Ukraine
Беженцы из Украины, временно проживающие в Литве и снимающие квартиру, могут получить компенсацию за арендную плату. Она частично возмещает расходы на аренду жилья.
Сумма рассчитывается в соответствии с типом и площадью жилья, местоположением и количеством проживающих там людей. Узнайте подробнее, кто может претендовать на выплаты и что необходимо для ее получения.
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Кто может получить денежную компенсацию за аренду
Есть определенные категории лиц, имеющих право на денежные выплаты в Литве. Так, это касается лиц, которые:
- легально проживают на территории Литвы и арендуют жилье соответствующее своему месту регистрации;
- не владеют жильем на территории Литвы;
- имеют уровень доходов, не превышающий определенную сумму.
Как оформить компенсацию
Для оформления компенсации на аренду жилья в Литве нужно обратиться в муниципалитет по месту жительства.
В муниципалитет нужно предоставить следующие документы:
- подписан не менее чем на 6 месяцев и задекларирован договор аренды;
- справку о регистрации места жительства;
- разрешения на проживание всех членов семьи;
- справка о доходах;
- счет в банке, на который будут начисляться выплаты;
- справка из отдела миграции.
При этом отмечается, что компенсация будет выплачиваться со дня заключения договора об аренде, но не раньше дня обращения.Обратите внимание! Новая почта открывает свое отделение в Литве. Уже с середины марта проживающие в Литве украинцы смогут отправлять родным домой и получать от них посылки, документы и грузы до 1000 килограммов. Следовательно, это будет грузовое отделение.