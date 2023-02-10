Украинцы, снимающие жилье в Литве, могут получить компенсацию: что нужно сделать

Беженцы из Украины, временно проживающие в Литве и снимающие квартиру, могут получить компенсацию за арендную плату. Она частично возмещает расходы на аренду жилья.

Сумма рассчитывается в соответствии с типом и площадью жилья, местоположением и количеством проживающих там людей. Узнайте подробнее, кто может претендовать на выплаты и что необходимо для ее получения.

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Кто может получить денежную компенсацию за аренду

Есть определенные категории лиц, имеющих право на денежные выплаты в Литве. Так, это касается лиц, которые:

легально проживают на территории Литвы и арендуют жилье соответствующее своему месту регистрации;

не владеют жильем на территории Литвы;

имеют уровень доходов, не превышающий определенную сумму.

Как оформить компенсацию

Для оформления компенсации на аренду жилья в Литве нужно обратиться в муниципалитет по месту жительства.

В муниципалитет нужно предоставить следующие документы:

подписан не менее чем на 6 месяцев и задекларирован договор аренды;

справку о регистрации места жительства;

разрешения на проживание всех членов семьи;

справка о доходах;

счет в банке, на который будут начисляться выплаты;

справка из отдела миграции.

При этом отмечается, что компенсация будет выплачиваться со дня заключения договора об аренде, но не раньше дня обращения.