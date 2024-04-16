Больше "живой очереди" не будет: условия оформления паспорта за границей изменились
Источник:фейсбук "Паспортный сервис"
С 15 апреля украинцы, проживающие за рубежом, больше не смогут подавать документы на получение загранпаспорта в режиме "живой очереди". Услуги по оформлению документов в зарубежных представительствах государственного предприятия "Документ" отныне будут предоставляться только по предварительной электронной записи.
Согласно сообщению, опубликованным на странице Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис", система "живой очереди" будет прекращена. В каких странах будут введены новые правила – далее в материале!
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Украина ввела новую процедуру оформления паспорта за рубежом
В связи с переходом на электронную систему предоставления услуг будет увеличено количество талонов предварительной регистрации и усовершенствованы инструменты верификации пользователей.
Оформить паспорт за границу украинцы теперь смогут только по предварительной онлайн-записи,
– сообщили в ГП "Документ".
В частности соответствующие правила начали действовать в таких странах, как:
- Германия (Мюнхен, Берлин, Кельн),
- Польша (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск),
- Испания (Мадрид, Валенсия),
- Чехия (Прага),
- Словакия (Братислава),
- Италия (Милан).
- Турция (Стамбул).
Стоит заметить, что получение и выдача документов и в дальнейшем будет осуществляться по процедуре "живой очереди".
Запись в электронной очереди является бесплатным и доступным на официальном веб-сайте ГП "Документ".
В Паспортном сервисе отметили, что работают над приоритетными направлениями работы зарубежных подразделений, которые гарантируют быстрое и прозрачное предоставление услуг гражданам Украины. Качественный сервис остается ключевой целью ведомства.