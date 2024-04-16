Больше "живой очереди" не будет: условия оформления паспорта за границей изменились

16 апреля 2024, 13:00
Читати новину українською

Источник:

фейсбук "Паспортный сервис"

С 15 апреля украинцы, проживающие за рубежом, больше не смогут подавать документы на получение загранпаспорта в режиме "живой очереди". Услуги по оформлению документов в зарубежных представительствах государственного предприятия "Документ" отныне будут предоставляться только по предварительной электронной записи.

Согласно сообщению, опубликованным на странице Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис", система "живой очереди" будет прекращена. В каких странах будут введены новые правила – далее в материале!

Читайте также Забастовки в Европе в ближайшее время: в каких странах ожидать сбоев в работе транспорта

Украина ввела новую процедуру оформления паспорта за рубежом

В связи с переходом на электронную систему предоставления услуг будет увеличено количество талонов предварительной регистрации и усовершенствованы инструменты верификации пользователей.

Оформить паспорт за границу украинцы теперь смогут только по предварительной онлайн-записи,
– сообщили в ГП "Документ".

В частности соответствующие правила начали действовать в таких странах, как:

  • Германия (Мюнхен, Берлин, Кельн),
  • Польша (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск),
  • Испания (Мадрид, Валенсия),
  • Чехия (Прага),
  • Словакия (Братислава),
  • Италия (Милан).
  • Турция (Стамбул).

Стоит заметить, что получение и выдача документов и в дальнейшем будет осуществляться по процедуре "живой очереди".

Запись в электронной очереди является бесплатным и доступным на официальном веб-сайте ГП "Документ".

В Паспортном сервисе отметили, что работают над приоритетными направлениями работы зарубежных подразделений, которые гарантируют быстрое и прозрачное предоставление услуг гражданам Украины. Качественный сервис остается ключевой целью ведомства.

Автор: Марта Касіянчук