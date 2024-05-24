Одна из древнейших стран мира: Украина открыла свое посольство в загадочной Мавритании
Источник:МИД
Украина в мае 2024 года открыла свое посольство в Мавритании. Диалог между официальным Киевом и Нуакшотом (столица страны) будет продолжаться. Два государства готовы развивать свои связи.
Участие в торжественном открытии принял Максим Субх – специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки. Он отметил, что наше государство намерено активизировать сотрудничество с Мавританией. Она – важный партнер Украины в регионе Сахель.
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Во время визита в Мавританию Субх рассказал представителям страны о войне России с Украиной, а также – о том, как украинский народ и ВСУ мужественно и несокрушимо защищают свое государство.
Украина и Мавритания планируют сотрудничать в таких сферах:
- торгово-экономической;
- энергетической;
- сельскохозяйственной;
- информационно-коммуникационных технологий;
- культуры и образования.
Кроме того, уже в ближайшее время Мавритания получит украинское зерно. Это произойдет в рамках программы "Зерно из Украины", которую инициировал Владимир Зеленский.
Что известно о Мавритании
Страна расположена на северо-западе Африки. Она является одной из самых древних в мире. Столицей Мавритании является город Нуакшот (крупнейший на территории государства), который еще называют "городом ветров". Интересно, что сейчас там фактически нет высотных домов, а улицы покрыты песком, который ветер приносит из пустыни. Также Мавритания имеет выход к Атлантическому океану.
Сейчас страна не является слишком популярной среди туристов. В то же время тревел-эксперты отмечают: если таки решиться поехать в Мавританию, можно увидеть много интересного. Страна имеет богатую экзотическую и прекрасную культуру.