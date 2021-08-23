"Украина истекает кровью, пока Запад наблюдает": на Таймс-Сквер провели патриотическую акцию
Источник:"Укринформ"
В Нью-Йорке, прямо на Таймс-Сквер, представители украинской диаспоры провели акцию, посвященную Дню Независимости Украины. С собой участники взяли сине-желтые флаги и плакаты на английском языке.
Несколько жителей Нью-Йорка украинского происхождения собрались возле памятника отцу Фрэнсису Даффи. Здесь они скандировали лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!".
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Собралась украинская диаспора на призыв волонтерской организации "Вместе для Украины". В руках у них были плакаты на английском языке:
- "Украина продолжает истекать кровью, пока Запад наблюдает";
- "Длительная российская оккупация Украины – позор для США";
- "Поддерживайте борьбу Украины с российским империализмом".
Завершилась акция коллективным исполнением гимна Украины.
Украинская диаспора в Нью-Йорке провела акцию ко Дню Независимости Украины / Фото "Укринформ"
Таймс-Сквер – лучшее место в Нью-Йорке, чтобы привлечь внимание города. Машины проезжают, люди проходят – все смотрят и узнают, что Украина празднует 30 лет Независимости,
– комментирует Марина Приходько, волонтер организации "Вместе для Украины".
Девушка добавила, что ливни, которые в этот день в Нью-Йорк принес ураган "Генри", не испугали организаторов – они предупредили в соцсетях, что акция состоится при любой погоде.