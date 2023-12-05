В Финляндии предлагают бесплатно пожить в доме Санты: придется поработать
Источник:Airbnb
Airbnb открыла почтовое отделение и дом Санты в финской Лапландии. Платформа предлагает три дня бесплатного проживания в необычном жилье. Правда, для этого придется немного поработать.
Настоящий дом Санта-Клауса находится в финском городе Рованиеми, расположенном за Полярным кругом. Посетители могут отдохнуть в парке развлечений, прокатиться на оленях и посетить почтовое отделение. Кстати, почта в этом месте имеет особое значение.
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Гостям нужно помогать эльфам Санты
На почтовое отделение Санты приходит около 30 тысяч писем в день. Поэтому семьи, желающие провести незабываемый уик-энд в домике в Лапландии, должны сортировать письма, которые здесь получают.
На конверты нужно наклеивать марки с официальным штемпелем Северного полюса и выполнять другие задачи главного эльфа.
Но за это они получат награду: три дня сказочного отдыха в резиденции Санта-Клауса. Здесь невероятный рождественский интерьер. Наверное, атмосфера праздника в этом домике ощущается на 100%.
Уютный домик Санты / Фото Airbnb
Кроме проживания в доме с традиционным лапландским декором, детскими двухъярусными кроватями и гардеробом настоящего эльфа гости смогут насладиться финской кухней, катанием на снегоходах, сауной и, если повезет, неповторимым северным сиянием.
Стать счастливчиками могут те, кто зарегистрируется на сайте платформы Airbnb и подаст заявку на участие в отборе до 12:00 11 декабря. Финский туристический совет обещает покрыть все расходы на перелет из лондонского аэропорта Хитроу в Рованиеми и обратно.
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