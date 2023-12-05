В Финляндии предлагают бесплатно пожить в доме Санты: придется поработать

Airbnb открыла почтовое отделение и дом Санты в финской Лапландии. Платформа предлагает три дня бесплатного проживания в необычном жилье. Правда, для этого придется немного поработать.

Настоящий дом Санта-Клауса находится в финском городе Рованиеми, расположенном за Полярным кругом. Посетители могут отдохнуть в парке развлечений, прокатиться на оленях и посетить почтовое отделение. Кстати, почта в этом месте имеет особое значение.

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Гостям нужно помогать эльфам Санты

На почтовое отделение Санты приходит около 30 тысяч писем в день. Поэтому семьи, желающие провести незабываемый уик-энд в домике в Лапландии, должны сортировать письма, которые здесь получают.

На конверты нужно наклеивать марки с официальным штемпелем Северного полюса и выполнять другие задачи главного эльфа.

Но за это они получат награду: три дня сказочного отдыха в резиденции Санта-Клауса. Здесь невероятный рождественский интерьер. Наверное, атмосфера праздника в этом домике ощущается на 100%.

Уютный домик Санты / Фото Airbnb

Кроме проживания в доме с традиционным лапландским декором, детскими двухъярусными кроватями и гардеробом настоящего эльфа гости смогут насладиться финской кухней, катанием на снегоходах, сауной и, если повезет, неповторимым северным сиянием.

Стать счастливчиками могут те, кто зарегистрируется на сайте платформы Airbnb и подаст заявку на участие в отборе до 12:00 11 декабря. Финский туристический совет обещает покрыть все расходы на перелет из лондонского аэропорта Хитроу в Рованиеми и обратно.

Где бюджетно отдохнуть на Рождество в Европе

А если вы не планировали ехать праздновать на Северный полюс, узнайте, где можно хорошо провести праздничные дни в Европе.

Компания Post Office Money определила самые бюджетные рождественские направления в этом году. На первом месте в списке – Рига. Здесь доступное проживание и проезд, недорогой глинтвейн и еда. А также замечательные рождественские ярмарки, где можно зарядиться праздничным настроением.

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