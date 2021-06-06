Удивительная Швеция: 10 интересных фото, которые раскроют суть культуры страны

IКЕА, фрикадельки, Альфред Нобель – далеко не все достижения Швеции, о которых необходимо знать каждому. В стране продумано все до мелочей, и комфортно жить здесь не только людям, но даже рыбам, птицам, животным и деревьям.
В скандинавской стране царят размеренность и порядок. Предлагаем вашему вниманию 10 фото, подтверждающих, что Швеция – это уникальный пример высокого уровня современной цивилизации.
Интересно Здесь не принято роскошествовать и хвастаться достатком, – украинец о жизни в Литве
Осторожно, диджитализированные! На дорогах водителей предупреждают о пешеходах, которые могут "зависнуть" в смартфонах при пересечении проезжей части
Важное предупреждение для водителей / Фото Reddit
В мебельном магазине есть отдельный вход в туалет для детей
Комфортные условия для самых маленьких / Фото Reddit
Природа – важнее комфорта! На пешеходной дорожке не стали вырубать деревья, которые люди могут просто обойти
Максимальная интеграция с природой / Фото Reddit
Почему бы не построить дома на домах? Интересный подход архитекторов в Стокгольме
Неординарное архитектурное решение / Фото Reddit
Музыка для грызунов: в Лунде открыли музыкальный магазин для мышей
Художественные прихоти мышей / Фото Reddit
На одном из вокзалов дверные ручки общественного туалета подсвечены красным и зеленым цветами. Светодиоды указывают на то, занята ли кабинка
Инновационный подход в общественных туалетах / Фото Reddit
Вблизи шведского музея, который расположен в нескольких десятках километров от ближайшего населенного пункта, установили скамейки с WiFi и возможностью беспроводной зарядки гаджетов
Скамейки с интернетом и возможностью зарядить смартфон / Фото Pikabu
Деревья могут "попросить" подлить себя, если им не хватает воды. Это возможно благодаря специально имплантированным сенсорам
Деревья имеют специальные чипы для контроля влаги / Фото Reddit
Рациональное использование пространства: под мостом создали скейт-парк для молодежи
Скейт-парк для молодежи под мостом / Фото Reddit
Комфортная миграция: в Швеции установлены рыбопропускные механизмы для безопасной миграции лосося
Конструкции для комфортного передвижения лосося / Фото Reddit