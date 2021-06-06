Удивительная Швеция: 10 интересных фото, которые раскроют суть культуры страны

6 июня 2021 , 12:52
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Источник:

"Чудо Світ"

IКЕА, фрикадельки, Альфред Нобель – далеко не все достижения Швеции, о которых необходимо знать каждому. В стране продумано все до мелочей, и комфортно жить здесь не только людям, но даже рыбам, птицам, животным и деревьям.

В скандинавской стране царят размеренность и порядок. Предлагаем вашему вниманию 10 фото, подтверждающих, что Швеция – это уникальный пример высокого уровня современной цивилизации.

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Осторожно, диджитализированные! На дорогах водителей предупреждают о пешеходах, которые могут "зависнуть" в смартфонах при пересечении проезжей части

Важное предупреждение для водителей / Фото Reddit

В мебельном магазине есть отдельный вход в туалет для детей

Комфортные условия для самых маленьких / Фото Reddit

Природа – важнее комфорта! На пешеходной дорожке не стали вырубать деревья, которые люди могут просто обойти

Максимальная интеграция с природой / Фото Reddit

Почему бы не построить дома на домах? Интересный подход архитекторов в Стокгольме

Неординарное архитектурное решение / Фото Reddit

Музыка для грызунов: в Лунде открыли музыкальный магазин для мышей

Художественные прихоти мышей / Фото Reddit

На одном из вокзалов дверные ручки общественного туалета подсвечены красным и зеленым цветами. Светодиоды указывают на то, занята ли кабинка

Инновационный подход в общественных туалетах / Фото Reddit

Вблизи шведского музея, который расположен в нескольких десятках километров от ближайшего населенного пункта, установили скамейки с WiFi и возможностью беспроводной зарядки гаджетов

Скамейки с интернетом и возможностью зарядить смартфон / Фото Pikabu

Деревья могут "попросить" подлить себя, если им не хватает воды. Это возможно благодаря специально имплантированным сенсорам

Деревья имеют специальные чипы для контроля влаги / Фото Reddit

Рациональное использование пространства: под мостом создали скейт-парк для молодежи

Скейт-парк для молодежи под мостом / Фото Reddit

Комфортная миграция: в Швеции установлены рыбопропускные механизмы для безопасной миграции лосося

Конструкции для комфортного передвижения лосося / Фото Reddit

Автор: Сергій Зятюк