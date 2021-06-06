Удивительная Швеция: 10 интересных фото, которые раскроют суть культуры страны

12:52

IКЕА, фрикадельки, Альфред Нобель – далеко не все достижения Швеции, о которых необходимо знать каждому. В стране продумано все до мелочей, и комфортно жить здесь не только людям, но даже рыбам, птицам, животным и деревьям.