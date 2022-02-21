Удаленная работа в Польше: кому руководители не смогут запретить работать из дома

В Польше приступили к работе над изменениями к трудовому законодательству. Нововведения касаются законных оснований для дистанционной работы.

Об этом сообщила глава Министерства семьи и социальной политики Марлена Малонг. По ее словам, последние два года жизни в условиях пандемии коронавируса показали, что дистанционная работа необходима.

Интересно Я чувствую себя здесь дома, – менеджер по маркетингу TransferGo о жизни и работе в Польше

Кому польские работодатели не смогут отказать в просьбе дистанционной работы

Марлена Малонг заявила, что, согласно новому положению, которое готовит Министерство семьи и социальной политики, работодатели в Польше не смогут отказать в выполнении работы дистанционно таким категориям работников:

родителям, воспитывающим ребенка до 4 лет;

людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью;

беременным женщинам.

Сейчас проект находится на стадии проработки в юридической комиссии.

Я надеюсь, что этот закон в ближайшее время будет направлен на заседание Совета министров, и мы будем рассматривать его в парламенте. Есть вероятность, что нормативные акты должны быть введены в шестимесячный срок,

– сказала Марлена Малонг.

Она добавила, что условия дистанционного труда будут прописываться в договоре. Важно, что работодатель, среди прочего, будет обязан возмещать расходы на дистанционную работу по месту жительства или другим указанным работником местом. Это расходы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией средств труда, в частности, технических устройств, а также расходы на электроэнергию, телекоммуникационные услуги и другое. Все это будет урегулировано и указано в правилах внутреннего распорядка.

Кстати, удаленная работа возможна как по инициативе работника, так и по желанию работодателя.

Гибридный формат работы: как работать комфортно и эффективно – смотрите видео