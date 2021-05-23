Учим турецкий: 10 самых распространенных фраз

23 мая 2021 , 18:09
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Источник:

LingoHut

Турецкий язык – достаточно сложный для изучения. К тому же богат на диалекты. Но если есть необходимость или желание овладеть им, то стоит начать с самых распространенных слов и выражений.

На турецком языке говорят от 80 до 100 миллионов людей в мире. Он распространен и в Европе: Греции, Германии, Сербии и Болгарии. Поэтому изучение этого языка может открыть множество новых возможностей.

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10 самых распространенных фраз

Указанные фразы непременно пригодятся в практике общения. Ведь подобные конструкции составляют основу языка.

  1. Привет – Merhaba (мергаба);
  2. Доброе утро – Günaydın (гюнайдн);
  3. Здравствуйте – Tünaydin (тюнайдн);
  4. Добрый вечер – İyi akşamlar (иа кшямлаж);
  5. Как тебя зовут? – Adıniz nedir? (аднз нидеж);
  6. Приятно познакомиться – Tanıştığımıza memnun oldum (таништумуза менун олдум);
  7. Как дела – Nasılsın (насилсин);
  8. Спасибо – Teşekkürler (тешекюлаж);
  9. Спокойной ночи – İyi geceler (ий гиджелаж);
  10. До свидания – Hoşçakal (хосчекал). 

Merhaba на турецком означает привет / Фото Unsplash

Автор: Орися Біленька