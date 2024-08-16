Риск смерти во время авиаперелетов: что говорят эксперты – стоит бояться или нет

Вокруг вопроса безопасности в самолете всегда велись разговоры, одни говорят не бояться, другие – паникуют, считая, что произойдет катастрофа. Впрочем, эксперты имеют более четкое заключение, чем мнения одиночных людей.

Ученые заявляют о снижении шансов авиакатастрофы

Авиаперелеты в мире становятся примерно вдвое безопаснее каждое десятилетие, начиная с 1960-х годов. Об этом свидетельствует исследование Массачусетского технологического института (MIT).

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В середине января безопасность полетов была поставлена под сомнение после серьезного инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полета оторвалась крышка двери. В мае внимание к этой проблеме усилилось, когда турбулентность на рейсе из Лондона в Сингапур привела к трагической гибели одного британского пассажира, а еще семеро других остались в критическом состоянии из-за сложных погодных условий, с которыми они столкнулись во время полета.

Недавнее исследование показало, что уровень безопасности авиаперевозок значительно повысился по сравнению с тем, что был десять лет назад. Сегодня пассажиры сообщают, что чувствуют себя примерно в 39 раз безопаснее, чем в конце 1960-х и в 1970-х годах. Данные показывают, что в период с 2018 по 2022 год вероятность летального исхода во время коммерческих рейсов составляла лишь один случай на каждые 13,7 миллиона пассажирских посадок во всем мире.

Последние данные свидетельствуют о значительном прогрессе в сфере безопасности полетов, поскольку они значительно улучшились по сравнению с данными 2009 – 2017 годов, когда на каждые 7,9 миллиона полетов приходился один инцидент. Такое развитие событий резко контрастирует со статистикой 1968 – 1977 годов, когда риск гибели людей составлял один случай на 350 000 приземлений.

Авиабезопасность продолжает улучшаться. Вы можете подумать, что существует некий неснижаемый уровень риска, ниже которого мы не можем опуститься. И все же, шанс умереть во время авиаперелета продолжает снижаться примерно на 7% каждый год,

– заявил профессор MIT Арнольд Барнетт.

Летать не становится опаснее

Исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом, подтвердило, что авиаперелеты остаются безопасным видом транспорта. В частности, Ryanair стала самой безопасной авиакомпанией в мире, которая перевезла миллионы пассажиров без единого смертельного случая. Авиакомпания эксплуатирует исключительно самолеты Boeing 737, что еще раз подчеркивает ее приверженность к безопасности в небе.

За последние десятилетия были достигнуты значительные успехи в сфере авиационной безопасности благодаря технологическим инновациям, таким как системы предотвращения столкновений и строгие программы подготовки персонала. Эти достижения подчеркивают приверженность отрасли к защите пассажиров и экипажей самолетов.