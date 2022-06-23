В Валенсии украинцев просят выселиться из жилья: в чем причина

Многие украинцы нашли убежище в Испании, в частности, в Валенсии, где им предоставили жилье. Впрочем, сейчас их просят покинуть дома.

В Валенсии украинцев просят выселиться

Все из-за начала лета. Поскольку туристический сезон начат, в Испанию прибывает все больше путешественников, поэтому украинских переселенцев попросили освободить жилье в Валенсии.

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Это стало известно из множества запросов от украинских переселенцев в благотворительную ассоциацию "Калина". Они просят о помощи с переездом в другое жилье.

Большинство из тех, кто обратился за помощью с переездом, получили дома в Беникасиме и Оропесе. Это два самых популярных туристических города в провинции Кастельон, где цены на жилье для отдыха резко выросли с окончанием пандемии.

– сообщили в организации.

В "Калине" отметили, что те же украинцы, получившие жилье в Валенсии благодаря официальным благотворительным фондам, оказались более защищенными от выселения.

В то же время представители организации призывают испанские власти помочь с поселением женщин и детей в регионе.

Украинцев попросили уехать из гостиниц в Болгарии

С 1 июня украинцы, бесплатно проживавшие в отелях Болгарии, были вынуждены их покинуть или оплачивать самостоятельно. Все из-за окончания гуманитарной госпрограммы. Власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе удерживать граждан Украины в прибрежных отелях.

Те, кто не нашли работу и не могут оплачивать жилье, будут расселены в муниципальных или государственных общежитиях – будет обеспечено 15 тысяч коек.

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