Украинка чуть не родила в поезде "Щецин – Перемышль": как закончилась история

Гражданка Украины возвращалась из Польши домой, ведь планировала рожать именно там. Но пришлось прервать поездку, потому что роды начались прямо в поезде.

Женщина возвращалась в Украину, чтобы быть рядом с родными, когда родится малыш. Она ехала поездом "Щецин – Перемышль" еще с двумя своими детьми – девочками 4 и 7 лет.

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Планировала рожать в Украине

Роды внезапно начались, когда поезд приближался к польскому городу Гливице. Это произошло около 4 часов утра. Сотрудники польской железной дороги сразу позвонили в экстренную службу. Когда поезд остановился, на платформе в Гливице уже ждала скорая помощь.

Украинку забрали в больницу. Роды прошли хорошо, женщина родила здорового ребенка.

Кроме помощи медиков понадобилась и поддержка полицейских. Роженица рассказала, что у нее нет семьи или друзей в Польше, которые могли бы позаботиться о двух ее дочерях. А остаться с матерью в больнице дети не могли. Поэтому офицер полиции нашел место, где позаботились о детях.

Девочек приняли в семье, занимающейся экстренным уходом за детьми. У них как раз было свободное место, и они согласились присмотреть за украинскими детьми. Там девочки дождутся возвращения мамы из больницы.

Сколько украинцев родилось в Польше

Демографический кризис в Польше усугубляется, поэтому показатель рождаемости остается достаточно низким. Но изменилось другое – отмечают всплеск рождаемости среди иностранок.

Наплыв беженцев из Украины на эту статистику повлиял больше всего. 82% среди иностранок, ставших мамами в Польше, являются гражданками Украины (13 748 детей), 4,4% – белорусками (741 ребенок) и 1,5% – русскими (244 новорожденных).

Динамика рождаемости среди иностранцев в Польше резко выросла именно в 2022 году. Если в 2021 году гражданки других стран родили здесь 8 970 детей, то в 2022 году – уже 16 711 малышей.