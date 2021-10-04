В Польше начнут выдавать больничные тем, кто жалуется на выгорание на работе
Источник:The Warsaw
Теперь в Польше человек, который чувствует эмоциональное выгорание на работе, сможет получить больничный. Медики начнут оформлять такие документы уже с начала 2022 года.
Ранее выгорания считалось профессиональным синдромом. Теперь оно официально признали заболеванием согласно Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.
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Согласно врачи смогут выдавать больничный лист (L4) тем, кто жалуется на выгорание, связанное с работой – wypalenie zawodowe. Все выплаты будут проведены по установленным процедурам.Справка. Эмоциональное выгорание – это болезнь, которая возникает из-за хронического стресса, которому человек подвергается на рабочем месте, и не может успешно побороть.
По информации Управления социального страхования, в период с января по май 2021 года работники в Польше получали L4 целом на 116 300 000 дней. За это время государство выплатило им помощь в размере 11,2 миллиарда злотых.
Эмоциональное выгорание: что еще следует знать
Впервые о проблеме эмоционального выгорания заговорили еще в 1970-х годах. Именно тогда психолог Герберт Фройденбергер из США ввел соответствующий термин. Он выделил такие его симптомы:
- истощения;
- усталость;
- частые головные боли и желудочно-кишечные расстройства;
- бессонница и одышка
- разочарование;
- злость;
- подозрительное отношение;
- чувство всемогущества или чрезмерной уверенности;
- чрезмерное употребление транквилизаторов и барбитуратов;
- цинизм и признаки депрессии.
Как преодолеть эмоциональное выгорание: смотрите видео 24 канала