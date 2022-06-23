В Литве заработала горячая линия для украинских беженцев
Источник:LRT
На территории Литвы нашли временное убежище более 56 000 украинцев. Очевидно, оказавшись в чужой стране, есть множество вопросов, на которые хочется получить ответы.
В Литве запустили горячую линию для украинских беженцев
Чтобы обеспечить это, в Литве была запущена горячая линия для украинских беженцев. Они смогут получить нужную информацию в любое время суток.
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Она заработала 20 июня. По телефонному номеру будут предоставляться консультации по вопросам, обычно интересующим вынужденно перемещенных.
Для обеспечения украинцев, прибывающих в Литву, необходимой информацией о социальной и медицинской защите, центрах регистрации, возвращении домой и других важных вопросов, с 20 июня начинает круглосуточно работать предназначенная для них горячая линия 1808,
– говорится в сообщении.
Позвонив по короткому номеру 1808, переселенцы получат ответы на вопросы:
- медицинской и социальной помощи
- центров регистрации
- возвращение домой и т.д.
Операторы будут консультировать беженцев на трех языках – украинском, английском и русском.
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