В Литве заработала горячая линия для украинских беженцев

На территории Литвы нашли временное убежище более 56 000 украинцев. Очевидно, оказавшись в чужой стране, есть множество вопросов, на которые хочется получить ответы.

В Литве запустили горячую линию для украинских беженцев

Чтобы обеспечить это, в Литве была запущена горячая линия для украинских беженцев. Они смогут получить нужную информацию в любое время суток.

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Она заработала 20 июня. По телефонному номеру будут предоставляться консультации по вопросам, обычно интересующим вынужденно перемещенных.

Для обеспечения украинцев, прибывающих в Литву, необходимой информацией о социальной и медицинской защите, центрах регистрации, возвращении домой и других важных вопросов, с 20 июня начинает круглосуточно работать предназначенная для них горячая линия 1808,

– говорится в сообщении.

Позвонив по короткому номеру 1808, переселенцы получат ответы на вопросы:

медицинской и социальной помощи

центров регистрации

возвращение домой и т.д.

Операторы будут консультировать беженцев на трех языках – украинском, английском и русском.

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