В Гданьске открылся еще один центр оформления документов для украинцев

Государственная миграционная служба Украины постепенно расширяет географию предоставления услуг, позволяющую украинцам оформлять паспортные документы за пределами Украины. Еще один паспортный сервис открылся в Гданьске.

Для украинцев в Гданьске открыли еще один паспортный сервис

Стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" открылся в польском городе 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Новый центр открыт в городе Гданьск по адресу: Gdansk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.

В стационарной центр обслуживания украинцы могут обратиться за такими услугами:

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

оформление загранпаспорта;

оформление ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

Граждан призвали обратить внимание, что прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".

Отмечается, что оплата производится непосредственно на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого необходимо иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.

График работы центра: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.

МВД напомнило, что в Польше открыты 4 обособленных подразделения ГП "Документ": в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве. Более 100 тысяч украинцев уже обратились за получением необходимых документов.

Кроме того, в следующем году планируется открытие аналогичных центров в Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции.