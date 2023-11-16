Является точной версией: у Древнего Рима появилась новая 3D-копия

В сети появилась новая 3D-реконструкция Древнего Рима. Это воспроизведение исторического города, который, по словам разработчиков, максимально точной версией. На ее разработку ушло около 27 лет.

3D-реконструкция Древнего Рима позволяет исследовать столицу Римской империи такой, какой она была во время своего расцвета. Что нужно знать о новой возможности туристам – дальше в материале!

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У Древнего Рима появилась новая 3D-копия

При разработке модели ориентировались на сохранившихся показаниях. Реконструкция показывает Древний Рим таким, каким он мог быть в 320 году нашей эры.

Путешествуйте в прошлое и почувствуйте уникальный воздушный тур по всему Древнему Риму, которым оно появилось в четвертом веке н.э. Посмотрите на такие достопримечательности, как Колизей, Римский Форум, Императорский дворец и Термы Каракаллы,

– говорится на сайте.

По словам разработчиков, на создание модели у них ушло около 27 лет.

Так выглядят новые 3D-копии города / Скриншот с сайта Flyover Zone

Увидеть город можно на специальном сайте. Тур предназначен как для академических исследований, так и для виртуального туризма.

Виртуальный тур включает экскурсию английским языком, где эксперты рассказывают о 43 достопримечательностях, в том числе Колизей, Пантеон, императорские дворцы.

Создана новая 3D-реконструкция Древнего Рима / Скриншот с сайта Flyover Zone

Это, кстати, не единственный проект, позволяющий увидеть достопримечательности Древнего Рима. В 2018 году показали первую онлайн-реконструкцию города. Над ней тоже работали более 20 лет.

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