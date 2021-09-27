Тысячи вареников и жареный поросенок: в США состоялся Украинский фестиваль

Украинский фестиваль каждого сентября собирает ценителей украинской культуры в штате Нью-Джерси. Этой традиции уже 12 лет.

В этом году мероприятие состоялось в субботу, 25 сентября. Украинский фестиваль собрал 2500 украинцев из США.

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Как в США вспоминали украинские традиции

Во время фестиваля работало более сотни волонтеров. В рамках фестиваля проходили множество интересных мероприятий:

концерты;

ярмарки;

мастер-классы;

художественные презентации.

Не обошлось и без традиционных угощений самыми известными блюдами украинской кухни. Гостям продали:

800 вареников;

1000 голубцов;

750 колбасок;

80 литров борща;

целого жареного поросенка.

Как известно, в Нью-Джерси проживает одна из крупнейших украинских общин, где значительную часть составляют новоприбывшие. Украинский фестиваль здесь пользуется большой популярностью. Событие не отменяли даже в прошлом году, во время очень строгого карантина. Тогда фестиваль состоялся в формате "драйв-ин".

Украинцы в Нью-Джерси посетили тематический фестиваль / Фото "Голос Америки"