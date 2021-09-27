Тысячи вареников и жареный поросенок: в США состоялся Украинский фестиваль

27 сентября 2021 , 15:30
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Источник:

Голос Америки

Украинский фестиваль каждого сентября собирает ценителей украинской культуры в штате Нью-Джерси. Этой традиции уже 12 лет.

В этом году мероприятие состоялось в субботу, 25 сентября. Украинский фестиваль собрал 2500 украинцев из США. 

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Как в США вспоминали украинские традиции

Во время фестиваля работало более сотни волонтеров. В рамках фестиваля проходили множество интересных мероприятий:

  • концерты; 
  • ярмарки; 
  • мастер-классы; 
  • художественные презентации.

Не обошлось и без традиционных угощений самыми известными блюдами украинской кухни. Гостям продали:

  • 800 вареников;
  • 1000 голубцов; 
  • 750 колбасок; 
  • 80 литров борща; 
  • целого жареного поросенка.
Как известно, в Нью-Джерси проживает одна из крупнейших украинских общин, где значительную часть составляют новоприбывшие. Украинский фестиваль здесь пользуется большой популярностью. Событие не отменяли даже в прошлом году, во время очень строгого карантина. Тогда фестиваль состоялся в формате "драйв-ин".

Украинцы в Нью-Джерси посетили тематический фестиваль / Фото "Голос Америки"

 

Автор: Орися Біленька