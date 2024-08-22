Могут стать бездомными: популярная страна изменила правила размещения для украинских беженцев

В Венгрии 21 августа вступил в силу новый закон, который вызывает беспокойство у тысяч украинских беженцев. Это изменение может вытолкнуть многих людей на улицу или заставить их вернуться в Украину.

Закон Венгрии может сделать украинцев бездомными

Помощь будет предоставляться только украинцам из регионов, которые непосредственно пострадали от войны. Поэтому немало людей, которые не относятся к соответствующей категории могут остаться просто без крыши над головой.

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Постановление ограничивает государственную поддержку украинцев теми, кто происходит из частей Украины, которые непосредственно пострадали от боевых действий, вызванных вторжением России. Сейчас в перечень входят 13 регионов (ежемесячно перечень будет обновляться):

Киевская область и Киев,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Луганская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черниговская,

Крым.

С 21 августа 2024 года владельцы жилья больше не будут получать государственные субсидии на содержание беженцев из Украины, что ставит под угрозу выселения несколько тысяч человек. Правительство объявило, что не будет предлагать альтернативных вариантов жилья.

В УВКБ ООН отметили, что из-за изменения закона около 2000 – 3000 беженцев потеряют доступ к субсидированному жилью.

Многие люди сталкиваются со значительными препятствиями в поиске альтернативного жилья из-за нехватки финансов, а также из-за нежелания владельцев предоставлять в аренду жилье,

– заявили в организации.