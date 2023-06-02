Массово теряют жилье: тысячи украинцев в Британии ищут новых спонсоров

В Великобритании удвоилось количество украинцев, лишившихся жилья по программе Homes for Ukraine. Семьи пока проживают во временных домах, а дальше - должны искать новых спонсоров среди британцев.

За последние шесть месяцев жилищный кризис в Великобритании усилился. Почти 700 семей беженцев проживают во временных центрах размещения. Проблема в том, что британские спонсоры все чаще отказываются принимать у себя людей – устали и хотят вернуть свободное пространство в доме.

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Жилищный кризис – усилился

Ситуация выглядит не очень хорошо: в мае в жилье от местных властей нуждались аж 5 995 семей. Тенденция неутешительная, ведь еще в ноябре таких семей было 2 985.

Из этих почти 6 000 украинских семей, нуждающихся в жилье в Британии, 3 800 прибыли по программе Homes for Ukraine. Другие же въехали по приглашению родственников или прибыли в Великобританию еще до войны и остались в стране.

Как помогают британские власти

Когда спонсоры прекращают участие в программе Homes for Ukraine, местные власти обязаны следить, чтобы беженцы не остались без крова. Если решить вопрос не удается быстро, обещают обеспечить их временным жильем или оказать поддержку для самостоятельных поисков размещения.

Беженцам предоставляется большое финансирование, включая дополнительные 150 миллионов фунтов для поддержки переезда украинцев в собственные дома, а также 750 миллионов фунтов на приобретение жилья,

– объясняют в Департаменте по делам общин и местного самоуправления.

Великобритания пытается мотивировать своих граждан и далее принимать украинцев. Для этого выплаты спонсорам увеличиваются до 500 фунтов в месяц, если беженцы проживают больше года.

Граждане Великобритании откликнулись на программу Homes for Ukraine и принимали у себя украинцев с весны 2022 года. В общей сложности спонсоры предоставили жилье 123 400 украинцам.