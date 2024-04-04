Для украинцев: популярная авиакомпания запускает дополнительные рейсы из Кракова и Варшавы

Turkish Airlines намерена расширить свое присутствие на территории Польши. Авиакомпания планирует запустить дополнительные рейсы из Кракова и Варшавы.

Новые рейсы запустят летом 2024 года. Стоит заметить, что предстоящий туристический сезон будет очень сложным для авиасферы. Некоторые авиакомпании массово отменяют рейсы по техническим причинам. Между тем лоукостер Ryanair предупредил о росте цен на билеты на 5 – 10%.

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Почему в Turkish Airlines запускают дополнительные рейсы

В Turkish Airlines объясняют такое решение тем, что спрос на рейсы из Польши существенно вырос за последние 2 года. С 24 февраля 2022 года аэропорты в Украине не работают, поэтому украинцы пользуются услугами польских, а также – румынских и молдавских.

Ожидается, что летом 2024 года туристическая сфера впервые за последние годы вернется на допандемийный уровень развития. Чтобы перевезти как можно больше пассажиров, в Turkish Airlines запустят дополнительные рейсы. В частности, из Варшавы в Стамбул будут летать 14 раз в неделю, а из Кракова в Стамбул – 7 раз в неделю.

До начала полномасштабного вторжения авиакомпания Turkish Airlines осуществляла рейсы в Стамбул из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Херсона.