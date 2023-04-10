Turkish Airlines открыла для зарегистрированных пассажиров бесплатный доступ к Wi-Fi в самолетах

Регистрация в Miles&Smiles является бесплатной, и путешественник сразу приобретает статус Miles&Smiles Classic. Заплатить доступ в интернет потребуется, если пассажиры захотят посмотреть видео или почитать новости.

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После такой регистрации путешественники могут использовать мессенджеры для обмена сообщениями с людьми в любой точке мира.

Все пассажиры бизнес-класса получают бесплатный бонусный пакет с трафиком в 1 Гб. После его использования система предложит оплатить пакет доступа.

Пассажиры эконом-класса тоже могут получить доступ, но за плату

Для пассажиров эконом-класса цена составляет 8 долларов за трафик 100 Мб и 15 долларов за 250 Мб. Неограниченные по трафику пакеты стоят:

15 долларов – на рейсах средней дальности;

на рейсах средней дальности; 35 долларов – на маршрутах большой дальности.

Turkish Airlines предоставляет доступ в интернет в полете на всех дальнемагистральных самолетах и некоторых среднемагистральных авиалайнерах. Для доступа к услуге пассажиру необходимо подключиться к Wi-Fi сети на борту самолета.