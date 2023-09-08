Венеция вводит плату за въезд: сколько будут брать с туристов со следующего года

Венеция будет взимать с приезжающих на один день туристов плату за въезд в город. Правило начнет действовать с весны 2024 года.

Городские власти Венеции наконец-то обнародовали детали о платном въезде для туристов, которые не будут оставаться в городе на ночлег. Для них будет введен специальный сбор, который нужно будет платить с весны следующего года.

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Сколько нужно будет платить

С весны 2024 года посетители Венеции должны будут платить по 5 евро за въезд в город в пиковые дни. Для начала власти планируют ввести это в тестовом режиме. Платить сперва потребуется только в конкретные, наиболее загруженные дни в Венеции. К примеру, во время карнавала или праздников.

По 5 евро будут снимать со всех путешественников от 14 лет. Льготы будут для итальянцев, владельцев венецианской недвижимости и участников спортивных мероприятий. Для этого нужно заранее зарегистрироваться онлайн, чтобы подтвердить цель своего приезда. С тех туристов, у которых забронировано жилье в Венеции, сбор взимать не будут.

Баланс между "жизнью" и "туризмом"

Главная цель такого сбора – уменьшить негативное влияние чрезмерного туризма в пиковые периоды. Власть стремится найти баланс между правами тех, кто постоянно живет, учится и работает в Венеции и посещает город на один день. В насыщенные дни количество гостей Венеции может превышать количество местных жителей в пять раз.

Мы хотим донести, что Венеция открыта, но посетители должны понимать, что нам нужно надлежащее планирование, чтобы достичь баланса между жизнью и туризмом,

— сказал советник по экономике Микеле Зуин.

Ранее надеялись, что вырученные средства смогут передать на улучшение инфраструктуры для жителей Венеции. Местным постоянно приходится сталкиваться с толпой на улицах, переполненными урнами, мусором и шумными экскурсиями. Но деньги с платы за въезд решили направить на снижение налогов для венецианцев.

По 5 евро будут снимать с туристов с 2024 года / Фото Pexels

Итальянский город больше всего страдает от "овертуризма". Еще с 2019 года в Венеции обсуждали введение налога для "однодневных" посетителей. Планировалось, что новые правила будут работать еще в январе 2023 года. Тогда рассматривался сбор от 3 до 10 евро, сумма зависела от сезона. Но после заключения экспертов и общественных обсуждений решили подкорректировать правила.