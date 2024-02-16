Не хватило чуть больше 1%: туризм в Европе почти вышел на доковидный уровень
Источник:ETC
4 года назад пандемия коронавируса полностью остановила мировой туризм. И только через 2,5 года, в октябре 2022 года Испания последней из стран Европы сняла COVID-ограничения на въезд. Сейчас показатели вернулись почти на доковидный уровень.
В летний сезон 2023 года туристы словно решили "отыграться" за 3 потерянных года путешествий, а потому на популярных европейских направлениях можно было наблюдать невиданные ранее по масштабам толпы туристов. Что показывают новые исследования – далее в материале!
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Туризм в Европе почти вышел на доковидный уровень
Официальная статистика от Европейской туристической комиссии (ETC) подтверждает, что в 2023 году туризм в Европе почти вышел на допандемийный уровень.
В последнем квартале 2023 года поток иностранных туристов в Европу был на 1,6% ниже показателей 2019 года, тогда как количество ночей, проведенных иностранцами в Европе, вообще оказалось лишь на 0,6% ниже допандемийних уровней,
– говорится в сообщении.
При этом в 2024 году прогнозируется дальнейший рост.
По словам президента ETC Мигеля Санса, высокий спрос на поездки, что наблюдается в 2023 году, обеспечил значительный импульс европейской экономике и поможет улучшить балансы туристических компаний, которые сильно пострадали от ограничений на поездки. Однако, возвращение к допандемическому уровню также будет оказывать давление на ускорение устойчивого перехода туристической индустрии.
Какие направления популярны, а какие наоборот – не пользуются спросом?
При этом в отчете указывается, что большим спросом сейчас пользуются направления с хорошим соотношением цены и качества. Так, наибольший рост числа прибытий наблюдался в:
- Сербии (+15%),
- Португалии (+11%),
- Черногории (+10%),
- Турции (+9%),
- Мальте (+8%).
Туризм в Европе уже восстановился после пандемии коронавируса / Фото Unsplash
А вот восточноевропейские направления, граничащие с Россией, наоборот до сих пор еще отстают в плане восстановления туризма:
- Литва (-32%),
- Латвия (-29%),
- Эстония (-27%),
- Финляндия (-24%).
При этом в отчете отмечается, что существует существенный разрыв в плане темпов восстановления заграничных поездок среди жителей разных дальних направлений.
5 самых дешевых городов Европы для посещения этой весной
В мире путешествий весна является лучшим временем для восстановления, когда уставшие души ищут передышки от пасмурной зимы. К тому же это время года называют межсезоньем, когда в известных туристических направлениях заметно уменьшается количество туристов по сравнению с суетливыми пиковыми сезонами.
Это не только делает города менее переполненными людьми, но и снижает цены. Поэтому предлагаем 5 самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года.