Не хватило чуть больше 1%: туризм в Европе почти вышел на доковидный уровень

4 года назад пандемия коронавируса полностью остановила мировой туризм. И только через 2,5 года, в октябре 2022 года Испания последней из стран Европы сняла COVID-ограничения на въезд. Сейчас показатели вернулись почти на доковидный уровень.

В летний сезон 2023 года туристы словно решили "отыграться" за 3 потерянных года путешествий, а потому на популярных европейских направлениях можно было наблюдать невиданные ранее по масштабам толпы туристов. Что показывают новые исследования – далее в материале!

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Туризм в Европе почти вышел на доковидный уровень

Официальная статистика от Европейской туристической комиссии (ETC) подтверждает, что в 2023 году туризм в Европе почти вышел на допандемийный уровень.

В последнем квартале 2023 года поток иностранных туристов в Европу был на 1,6% ниже показателей 2019 года, тогда как количество ночей, проведенных иностранцами в Европе, вообще оказалось лишь на 0,6% ниже допандемийних уровней,

– говорится в сообщении.

При этом в 2024 году прогнозируется дальнейший рост.

По словам президента ETC Мигеля Санса, высокий спрос на поездки, что наблюдается в 2023 году, обеспечил значительный импульс европейской экономике и поможет улучшить балансы туристических компаний, которые сильно пострадали от ограничений на поездки. Однако, возвращение к допандемическому уровню также будет оказывать давление на ускорение устойчивого перехода туристической индустрии.

Какие направления популярны, а какие наоборот – не пользуются спросом?

При этом в отчете указывается, что большим спросом сейчас пользуются направления с хорошим соотношением цены и качества. Так, наибольший рост числа прибытий наблюдался в:

Сербии (+15%),

Португалии (+11%),

Черногории (+10%),

Турции (+9%),

Мальте (+8%).

Туризм в Европе уже восстановился после пандемии коронавируса / Фото Unsplash

А вот восточноевропейские направления, граничащие с Россией, наоборот до сих пор еще отстают в плане восстановления туризма:

Литва (-32%),

Латвия (-29%),

Эстония (-27%),

Финляндия (-24%).

При этом в отчете отмечается, что существует существенный разрыв в плане темпов восстановления заграничных поездок среди жителей разных дальних направлений.

5 самых дешевых городов Европы для посещения этой весной

В мире путешествий весна является лучшим временем для восстановления, когда уставшие души ищут передышки от пасмурной зимы. К тому же это время года называют межсезоньем, когда в известных туристических направлениях заметно уменьшается количество туристов по сравнению с суетливыми пиковыми сезонами.

Это не только делает города менее переполненными людьми, но и снижает цены. Поэтому предлагаем 5 самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года.