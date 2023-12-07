Экотуризм, велосипеды и искусство: как Амстердам избавляется от имиджа "столицы вечеринок"

Амстердам переосмысливает восприятие города туристами и создает для них новый стиль столицы Нидерландов.

Город хочет предстать перед посетителями в новом амплуа – показать туристам не только безудержные развлечения, но и свою богатую культуру и историю.

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Амстердам в новом свете

Хотя город и ослабляет свой призыв "Держитесь подальше", он все же стремится контролировать шумных гостей. Амстердам отчаянно пытался избавиться от своего имиджа "столицы вечеринок", но с ограниченным успехом.

Кампания "Stay Away", которая должна была угомонить пьяных британских туристов в городе в 2023 году, потерпела неудачу. Поэтому столица Нидерландов сейчас экспериментирует с более мягким подходом и предлагает любителям вечеринок альтернативу.

В новой кампании "Обновите свой взгляд", которая стартует в начале следующего года и продлится до 2025-го, Амстердам надеется привлечь "других посетителей". Новый подход к туризму – увидеть город глазами местных жителей.

Новая кампания направлена не на тех, кто ищет острые впечатления в городском Квартале красных фонарей и кофешопах, она рекламирует другую сторону города – свободную от провокаций, наркотиков и секса.

Кампания "Обновите свой взгляд" познакомит гостей столицы с жизнью настоящих амстердамцев, покажет им искусство Нидерландов, рекламирует прогулки на велосипедах, зеленый туризм и продемонстрирует посетителям ЛГБТК+ культуру Амстердама.

Новая туристическая стратегия стартует в Амстердаме со следующего года и продлится до конца 2025-го.

Толпа в Квартале красных фонарей / Фото Unsplash

Что такое кампания "Stay Away‎" и почему она не сработала?

Принцип "Держитесь подальше" привлек внимание прессы в марте этого года. Сначала это была программа, которая должна была унять молодых британских туристов. Но впоследствии это правило было распространено на всех мужчин в возрасте 18 – 35 лет из стран ЕС и Нидерландов. Правда, попытки прекратить громкие вечеринки в Амстердаме пока не сработали.

Кампания должна была сдержать непристойное поведение туристов в центре города. Больше всего это касалось тех, кто праздновал в Амстердаме мальчишники. Для этого ввели запрет на курение марихуаны в Квартале красных фонарей и начали раньше закрывать заведения.

Мэр Амстердама Фемке Халсема отмечает, что нарушение правил поведения может привести к штрафам и судимостям. Но пока это не сильно отпугивает шумных туристов. Имидж города удалось несколько сменить, но пока гости Амстердама еще знакомятся с новыми правилами.

Также Амстердам повысит туристический налог. Теперь в столице Нидерландов он будет самым высоким во всей Европе. Подробнее об этом – по ссылке.