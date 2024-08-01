Наглые туристы устроили запрещенную вечеринку в Италии и мигом поплатились

Итальянская Сардиния имеет ряд жестких ограничений для туристов. В то же время группа наглых путешественников решила "забыть" обо всем и устроить зажигательную пляжную вечеринку.

К счастью, карма сработала мгновенно. И горе-туристам было уже не так весело.

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Детали о запрещенной вечеринке

Чтобы устроить свой "морской праздник", туристы высадились на пляже Тальмоне (лодкам там даже запрещено приближаться к береговой линии). За несколько минут они превратили пляж в место для частной вечеринки. Они установили там

огромные беседки-тенты;

зонтики;

столы, стулья, колонки;

барбекю;

волейбольную площадку.

Кроме того, туристы обнаглели настолько, что разожгли на уникальном пляже костер. Потушить его удалось только с помощью береговой охраны.

Несмотря на запреты, установленные постановлением о купании, выданным регионом Сардиния, это вопиющее пренебрежение к окружающей среде продолжается. Экологический ущерб был нанесен как на суше, так и на море,

– говорится в сообщении.



Легальную вечеринку на пляже Тальмоне быстро разогнали / Daily Mail

К счастью, нелегальную вечеринку сразу разогнали. Для этого привлекли береговую охрану и портовое управление.

В целом Сардиния имеет очень жесткие правила для туристов. На острове пытаются сохранить местную природу.