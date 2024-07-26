Европу снова накроет адская жара: туристов предупредили о +46°C в некоторых направлениях

В некоторых регионах рекордные температуры держатся в течение длительного периода, что препятствует отдыху. Туристов снова предупредили об очередной волне палящей жары, которая должна прокатиться по популярным местам на юге Европы.

Туристов, которые направляются в Европу, предупредили об адской жаре

Путешественников, которые на этой неделе направляются в Испанию, Португалию и Марокко, просят подготовиться к жаре с максимумами до +46°C. Температура ртутного столбика уже достигла +44°C в южной и восточной частях континента.

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Людей просят не выходить на улицу, чтобы избежать чрезмерной жары в Турции, Греции и Италии, которую вдохновляет масса горячего воздуха из пустыни Сахара в Северной Африке.

Этим летом в Испании уже фиксировали экстремальные температуры, поэтому власти выпустили предупреждение о здоровье и предупредили о высоком риске лесных пожаров.

В Португалии жара держится выше +37°C, а сильный ветер способствует распространению огня. Зато в Италии температура наконец упала на несколько градусов до +38°C, но прогноз погоды говорит, что жара будет продолжаться.

Из-за погоды Греция "горит" / Фото Shutterstock

В то же время Греция переживает самую сильную угрозу лесных пожаров за два десятилетия, причем уровень некоторых водохранилищ достиг самого низкого уровня за 10 лет. К слову, на фоне таких температур, Акрополь – крупнейшую культурную достопримечательность Греции – вынуждены закрывать с полудня на 5 часов из-за жары.

Защитите себя, увлажняйте себя, освежитесь и позаботьтесь об уязвимых людей,

– обращается к жителям и туристам власть.

Людям, особенно пожилого возраста, детям и беременным женщинам, предлагают оставаться дома с 10:00 до 16:00. Предупреждение будет действовать, пока жара будет держаться выше сезонной нормы.