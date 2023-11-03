Отпуск превратился в страшный сон: туристки арендовали на Airbnb дом с летучими мышами

Путешественницы даже не подозревали, какой ужас ждет их, когда выбрали для отпуска оригинальное помещение. Они ожидали викторианское имение, а получили настоящий "Замок Дракулы".

Туристки подали на Airbnb в суд за то, что их отпуск превратился в фильм ужасов. Дом буквально кишел живыми летучими мышами.

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"‎Замок Дракулы"

Подруги сняли дом в викторианском стиле в Мичигане. На Airbnb он назывался просто "Замок". Сначала никаких тревожных признаков не было, женщинам даже понравилось их жилище. Но спокойствие длилось всего три ночи.

А на четвертую женщины ночевали в большой комнате в башне и проснулись от жуткого звука. Летучие мыши заполонили комнату и пронзительно визжали.

Женщины сначала подумали, что в дом попала только одна летучая мышь, но быстро оказалось, что они ошибались, когда еще несколько летучих мышей начали залетать в коридор.

– описывает событие издание Independent.

Туристки не могли спуститься вниз, поэтому закрыли окна и двери подушками и полотенцами. Но летучие мыши продолжали проникать в комнату через щели в стенах и плинтусах.

Пострадавшие пожаловались, что летучие мыши запутались в их волосах и царапали их. А одну из женщин животное укусило. Путешественницы оказались в ловушке в своих комнатах и не могли лечь спать. Им приходилось с головой укрываться одеялами, чтобы обезопасить себя от атак летучих мышей.

Летучие мыши заполонили весь дом / Фото Pexels

Туристки подали в суд

После того, как им все же удалось покинуть дом, туда вызвали специалиста, который действительно обнаружил большую колонию мичиганских бурых летучих мышей, которые уже несколько лет жили на чердаке "Замка".

Пострадавшие женщины решили судиться против Airbnb за то, что они рекламировали и сдали им дом, кишащий опасными летучими мышами. Также судебный иск подали против владельцев дома, ведь они уверяли, что "Замок" полностью безопасен для жителей.

То, что должно было быть веселым отпуском, превратилось в фильм ужасов для моих клиентов. Никто не ожидает, что на него нападет орда летучих мышей,

– говорит адвокат женщин.

Жилье на Airbnb умеет удивить

Неприятная ситуация произошла с туристкой, забронировавшей виллу на Бали. Но вместо роскошного бунгало ее ждала сомнительная коморка: без ремонта, маленькая и грязная.

Хэтти Мортон арендовала бунгало на Бали за 60 евро за ночь. Но состояние жилья ее шокировало. Поэтому путешественница вынуждена была провести там одну ночь, но на следующий день сразу переехала в другую гостиницу. Об "ожидании и реальности" с роскошной виллой на Бали – читайте по ссылке.